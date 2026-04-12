Triple homicidio de Punta de Rieles: Policía contaba con denuncias previas

Una investigación compleja

Las autoridades señalaron que la investigación presenta particular complejidad, ya que en un radio de apenas tres manzanas convivían las víctimas, el agresor, familiares de este, así como también su expareja y su hijo.

Tras el hecho, familiares de las personas asesinadas se dirigieron a la vivienda de los padres del policía fallecido y allí se registraron amenazas, por lo que se dispuso custodia policial en el lugar para prevenir nuevos incidentes.

La fiscal Mirta Morales informó que las primeras actuaciones estarán centradas en las pericias forenses. El objetivo es confirmar si el arma utilizada en los homicidios fue la misma con la que el agresor se suicidó y establecer además si se trataba de su arma reglamentaria.

El caso continúa bajo investigación mientras la comunidad permanece impactada por la violencia del episodio.