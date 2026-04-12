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Sociedad homicidio | denuncias | Investigación

Nueva falla del sistema

Triple homicidio de Punta de Rieles: Policía contaba con denuncias previas

La investigación en curso determinó que el funcionario policial, que luego se suicidó, tenía denuncias por amenazas previas.

Triple homicidio

Triple homicidio

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Las investigaciones por el triple homicidio ocurrido en el barrio La Chancha, en Punta de Rieles, avanzan mientras se conocen nuevos detalles sobre el autor del ataque, un policía que asesinó a su pareja y a los padres de ella antes de quitarse la vida. Según trascendió en las últimas horas, el agresor contaba con denuncias previas por amenazas.

Denuncias anteriores contra el agresor

De acuerdo con la información divulgada, una de las denuncias había sido presentada por la expareja de la joven asesinada, quien aseguró haber sido amenazado por el funcionario policial. La segunda denuncia fue radicada por un familiar directo de las víctimas.

Estos antecedentes forman parte de la investigación en curso y podrían aportar elementos relevantes para reconstruir el contexto previo al crimen. El caso ha generado fuerte conmoción en la zona y reabre el debate sobre los controles internos y las denuncias vinculadas a integrantes de las fuerzas de seguridad.

Una investigación compleja

Las autoridades señalaron que la investigación presenta particular complejidad, ya que en un radio de apenas tres manzanas convivían las víctimas, el agresor, familiares de este, así como también su expareja y su hijo.

Tras el hecho, familiares de las personas asesinadas se dirigieron a la vivienda de los padres del policía fallecido y allí se registraron amenazas, por lo que se dispuso custodia policial en el lugar para prevenir nuevos incidentes.

La fiscal Mirta Morales informó que las primeras actuaciones estarán centradas en las pericias forenses. El objetivo es confirmar si el arma utilizada en los homicidios fue la misma con la que el agresor se suicidó y establecer además si se trataba de su arma reglamentaria.

El caso continúa bajo investigación mientras la comunidad permanece impactada por la violencia del episodio.

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