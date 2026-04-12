Las investigaciones por el triple homicidio ocurrido en el barrio La Chancha, en Punta de Rieles, avanzan mientras se conocen nuevos detalles sobre el autor del ataque, un policía que asesinó a su pareja y a los padres de ella antes de quitarse la vida. Según trascendió en las últimas horas, el agresor contaba con denuncias previas por amenazas.
Nueva falla del sistema
Triple homicidio de Punta de Rieles: Policía contaba con denuncias previas
La investigación en curso determinó que el funcionario policial, que luego se suicidó, tenía denuncias por amenazas previas.