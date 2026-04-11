Fractura interna del Partido Nacional por diferencias en la Junta Departamental: ¿trancar o negociar?

La reacción no tardó. Cinco sectores del nacionalismo montevideano salieron a marcar territorio con un comunicado dirigido contra la Lista 22, reivindicando que los votos obtenidos en la capital responden al liderazgo de Martín Lema y no al del dirigente Santiago Caramés. La señal es clara: no solo se discute una estrategia puntual, sino también la legitimidad política para conducir al partido en Montevideo.

Caramés, exjerarca del Sistema Nacional de Emergencias, ha planteado una línea que rompe con la lógica de oposición cerrada. Su argumento —centrado en la necesidad de que “la ciudad avance”— introduce un matiz que incomoda a los sectores más duros: la posibilidad de acompañar iniciativas del oficialismo si estas redundan en mejoras concretas para la ciudadanía. No es un planteo menor. Supone, en los hechos, correrse del eje clásico de confrontación y asumir el costo político de eventuales acuerdos con el Frente Amplio.

Del otro lado, la respuesta apela a la disciplina partidaria y a la construcción de un perfil opositor nítido. La exigencia de renuncia a la banca formulada por la Lista 22 hacia Soto refuerza esa lógica: quien se aparta del lineamiento sectorial, queda fuera del esquema de representación. En términos políticos, se trata de ordenar la interna, pero también de enviar un mensaje hacia afuera: no habrá margen para desvíos en una coyuntura considerada clave.

La estrategia del Partido Nacional

El trasfondo de la disputa excede la coyuntura presupuestal. Lo que está en juego es el modelo de oposición que el Partido Nacional pretende construir en Montevideo de cara al próximo ciclo electoral. ¿Una oposición frontal, que niegue al oficialismo las herramientas de gestión en busca de capitalizar su desgaste? ¿O una oposición que, sin renunciar a sus diferencias, negocie y participe en la gobernabilidad departamental?

La creación por unanimidad de una comisión especial en la Junta para estudiar los proyectos podría ofrecer una ventana de tiempo para procesar estas tensiones. Pero difícilmente alcance para resolverlas. La discusión ya trascendió el ámbito técnico y se instaló en el corazón de la estrategia política.

En definitiva, lo que se dirime no es solo el destino de cinco líneas de crédito ni el voto de una edila. Es la definición de un rumbo: si el nacionalismo montevideano opta por la lógica del bloqueo o por la del acuerdo selectivo. ¿Trancar o negociar?, esa es la cuestión.