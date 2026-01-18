Inumet advierte posibles tormentas fuertes en siete departamentos este domingo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas fuertes para este domingo que involucra a siete departamentos: Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó y Treinta y tres. Las advertencias, que fueron emitidas a las 15 horas, serán actualizadas a las 18:00 o "ante cambios significativos".