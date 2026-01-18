Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Amarilla y naranja

Inumet advierte posibles tormentas fuertes en siete departamentos este domingo

Inumet estableció una doble alerta amarilla y naranja por una peturbación atmosférica en siete departamentos.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta meteorológica amarilla y naranja. 
Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas fuertes para este domingo que involucra a siete departamentos: Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó y Treinta y tres. Las advertencias, que fueron emitidas a las 15 horas, serán actualizadas a las 18:00 o "ante cambios significativos".

Según explica Meteorología en su web oficial, la alerta amarilla responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

Inumet señala que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

En cuanto a la alerta naranja advierte sobre una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios.

