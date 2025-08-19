¿Por qué Viera no denunciará penalmente a Da Silva?

Mensajes de odio

Viera aseguró que el ataque desencadenó una ola de mensajes de odio en redes sociales, lo que lo afectó personalmente: “Desde hace varios días estoy yendo a punto de ataque homofóbico y discriminatorio por un ejército de odiadores reincidentes que encontraron en este episodio un caldo de cultivo para propagar sus miserias humanas”. A la vez, agradeció las expresiones de apoyo que recibió de ciudadanos de distintos partidos y de organizaciones como Ovejas Negras, Colonia Diversa y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

“No quiero someter a mi familia a un proceso externo que los perjudique”, reiteró, subrayando que su decisión no minimiza la gravedad del hecho sino que busca preservar un clima de respeto. En ese sentido, reclamó a Da Silva una disculpa “con todas las letras” y exhortó a que el Parlamento retome “el rumbo del intercambio de ideas y la normal convivencia democrática que nunca debió perder”.