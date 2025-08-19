La bancada de senadores del Frente Amplio presentó este martes una moción para debatir la conducta del nacionalista Sebastián Da Silva, tras el incidente ocurrido durante la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti. El impulsor de la iniciativa, Nicolás Viera, tomó la palabra en el Senado y expuso públicamente las razones por las que no denunciará penalmente a su colega.
Mecanismos políticos
¿Por qué Viera no denunciará penalmente a Da Silva?
El senador frenteamplista Nicolás Viera explicó en el Senado que, pese a considerar que fue víctima de un ataque homofóbico, no llevará el caso a la Justicia.