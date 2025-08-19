Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Mecanismos políticos

¿Por qué Viera no denunciará penalmente a Da Silva?

El senador frenteamplista Nicolás Viera explicó en el Senado que, pese a considerar que fue víctima de un ataque homofóbico, no llevará el caso a la Justicia.

“Tal como ya le informé a mi fuerza política, no realizaré la denuncia penal por odio y homofobia. Sé que la ley me ampara y es claro, esto es un delito, pero que se respete mi decisión y se comprenda”, afirmó Viera. Argumentó que someter a su familia a un proceso judicial sería exponerla innecesariamente y aclaró que tampoco busca “la victimización de nadie”. En cambio, defendió que el episodio debe resolverse en el plano político e institucional.

El legislador reconoció que su propio tono en la sesión anterior “no fue el adecuado” y que se excedió en la confrontación verbal. No obstante, marcó una diferencia entre lo que calificó como su “desatino” y la respuesta que recibió: “Un agravio a la honorabilidad nunca puede ser respondido con un insulto odiante y homofóbico”.

Mensajes de odio

Viera aseguró que el ataque desencadenó una ola de mensajes de odio en redes sociales, lo que lo afectó personalmente: “Desde hace varios días estoy yendo a punto de ataque homofóbico y discriminatorio por un ejército de odiadores reincidentes que encontraron en este episodio un caldo de cultivo para propagar sus miserias humanas”. A la vez, agradeció las expresiones de apoyo que recibió de ciudadanos de distintos partidos y de organizaciones como Ovejas Negras, Colonia Diversa y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

“No quiero someter a mi familia a un proceso externo que los perjudique”, reiteró, subrayando que su decisión no minimiza la gravedad del hecho sino que busca preservar un clima de respeto. En ese sentido, reclamó a Da Silva una disculpa “con todas las letras” y exhortó a que el Parlamento retome “el rumbo del intercambio de ideas y la normal convivencia democrática que nunca debió perder”.

