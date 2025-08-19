Viera sobre conducta de Da Silva: "Se impone una disculpa con todas las letras"

El legislador frenteamplista admitió que sus propios términos en aquella instancia “no fueron los adecuados”, y reconoció que no correspondía catalogar a Da Silva como “estafador”. Sin embargo, subrayó que nada justifica “un insulto odiante y homofóbico”, como el que recibió de parte del nacionalista.

“Se impone una disculpa a esta casa, a mi bancada y a mi persona, sin titubeos, con todas las letras y en este ámbito donde resonó aquella agresión”, sostuvo.

Viera manifestó su preocupación por la falta de un pronunciamiento más amplio de parte de la bancada nacionalista, y señaló que salvo una excepción, no vio “desmarques públicos sobre la conducta y los términos preferidos por el agresor”.

Ataques homofóbicos

En lo personal, relató que desde el episodio ha sido blanco de ataques homofóbicos y discriminatorios en redes sociales, lo que calificó como una experiencia “angustiante”. “Refleja la realidad de decenas de uruguayas y uruguayos que padecen a diario este tipo de insultos en la calle, en el ómnibus, en su casa y en el trabajo”, expresó.

A la vez, agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibió, destacando los mensajes de solidaridad de ciudadanos de diversos partidos políticos y de organizaciones como Colonias Diversas, Ovejas Negras y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

El senador aclaró que no presentará denuncia penal por odio y homofobia, a pesar de que la ley lo habilita. “No quiero someter a mi familia a un proceso externo que los perjudique, tampoco busco la victimización de nadie. Hay mecanismos políticos y los estamos utilizando”, argumentó.

En su mensaje final, Viera apeló a una reflexión colectiva: “¿Qué Parlamento queremos? ¿Uno donde cunda el agravio, la agresión y el descrédito, o buscaremos enaltecer el diálogo y fortalecer los vínculos democráticos? Si seguimos por este camino, nos quedaremos sin autoridad moral para cuestionar un insulto en la cancha de fútbol o un ataque contra una maestra. La sociedad está enferma de violencia y nosotros, que tenemos lugares de privilegio, debemos dar el ejemplo”.

El legislador concluyó que el episodio no debe repetirse y llamó a “retomar el rumbo del respeto y la convivencia democrática que nunca debimos abandonar”.

