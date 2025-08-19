Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Debate en el Senado

Viera sobre conducta de Da Silva: "Se impone una disculpa con todas las letras"

Nicolás Viera pidió en el Senado a Da Silva una disculpa “con todas las letras” tras el insulto homofóbico recibido y llamó a recuperar el respeto democrático.

Por Redacción de Caras y Caretas

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó este martes una moción para debatir la conducta del senador Sebastián Da Silva (Partido Nacional), a raíz del incidente ocurrido durante la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. El planteo fue liderado por el senador Nicolás Viera, quien expuso en sala un extenso alegato en el que reclamó “una disculpa con todas las letras” por el insulto homofóbico recibido.

Durante su intervención, Viera explicó que sus palabras son fruto de una “profunda reflexión política y personal” tras el cruce con Da Silva, que derivó en la interrupción de la interpelación de la semana pasada.

“Estamos viendo como normal el desplazamiento del intercambio ideológico, de la confrontación de pensamientos, y cómo ganan terreno el descrédito personal, los improperios y hasta el delito de odio. Esta vez tocamos fondo”, señaló.

El legislador frenteamplista admitió que sus propios términos en aquella instancia “no fueron los adecuados”, y reconoció que no correspondía catalogar a Da Silva como “estafador”. Sin embargo, subrayó que nada justifica “un insulto odiante y homofóbico”, como el que recibió de parte del nacionalista.

“Se impone una disculpa a esta casa, a mi bancada y a mi persona, sin titubeos, con todas las letras y en este ámbito donde resonó aquella agresión”, sostuvo.

Viera manifestó su preocupación por la falta de un pronunciamiento más amplio de parte de la bancada nacionalista, y señaló que salvo una excepción, no vio “desmarques públicos sobre la conducta y los términos preferidos por el agresor”.

Ataques homofóbicos

En lo personal, relató que desde el episodio ha sido blanco de ataques homofóbicos y discriminatorios en redes sociales, lo que calificó como una experiencia “angustiante”. “Refleja la realidad de decenas de uruguayas y uruguayos que padecen a diario este tipo de insultos en la calle, en el ómnibus, en su casa y en el trabajo”, expresó.

A la vez, agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibió, destacando los mensajes de solidaridad de ciudadanos de diversos partidos políticos y de organizaciones como Colonias Diversas, Ovejas Negras y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

El senador aclaró que no presentará denuncia penal por odio y homofobia, a pesar de que la ley lo habilita. “No quiero someter a mi familia a un proceso externo que los perjudique, tampoco busco la victimización de nadie. Hay mecanismos políticos y los estamos utilizando”, argumentó.

En su mensaje final, Viera apeló a una reflexión colectiva: “¿Qué Parlamento queremos? ¿Uno donde cunda el agravio, la agresión y el descrédito, o buscaremos enaltecer el diálogo y fortalecer los vínculos democráticos? Si seguimos por este camino, nos quedaremos sin autoridad moral para cuestionar un insulto en la cancha de fútbol o un ataque contra una maestra. La sociedad está enferma de violencia y nosotros, que tenemos lugares de privilegio, debemos dar el ejemplo”.

El legislador concluyó que el episodio no debe repetirse y llamó a “retomar el rumbo del respeto y la convivencia democrática que nunca debimos abandonar”.

Seguí la transmisión en vivo:

