Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

En debate

Las disculpas de Da Silva a Viera en el Senado: "Fue un tackle al cuello"

Da Silva pidió disculpas en el Senado y comparó su accionar con un “tackle al cuello” en el rugby, que calificó como una “lastimadura no querida”.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En ese contexto, Da Silva pidió disculpas públicamente ante el Senado. “Yo quiero no pedir una, voy a pedir tres o cuatro disculpas el día de hoy”, comenzó. El legislador nacionalista reconoció que su actitud generó una “lastimadura no querida” y utilizó una comparación con el rugby para graficar su error: “Los jugadores de rugby que yo me aprecio de ser, en la cancha golpeamos fuerte. Pero hay cosas que no podemos hacer, un tackle al cuello, un tackle alto porque eso lastima. Señora presidenta, yo creo que lo que hice fue en términos, un tackle al cuello que generó una lastimadura no querida. Y ante eso le pido las disculpas”.

"Uno se siente responsable"

El senador enfatizó que su intención no fue herir a su colega Nicolás Viera, pero asumió la responsabilidad por las consecuencias del episodio: “Uno se sienta a veces responsable de generar un daño que no fue provocado. Cuando el tema se traslada a gente que no tiene nada que ver, la familia, los muros de pareja, etcétera, uno se siente responsable”.

Da Silva también expresó que la política no puede justificar conductas que trascienden el debate parlamentario: “Yo no soy de los que creen que acá dentro tengamos superpoderes. A mí la investidura es una palabrita que no me cabe, pero que existe. Somos hombres y mujeres que reaccionamos como tales. Eso no justifica el daño”.

El legislador aseguró que este tipo de situaciones no volverán a repetirse: “En este caso, yo voy a dar la palabra. Este tipo de cosas, de acuerdo a lo que pasó, no van a volver a pasar... Es una palabra dada que para mí significa que acá no vayamos a tener discursos pasionales”.

Finalmente, dirigió un mensaje directo a Viera y a su familia: “Así que a la familia del senador Viera, al senador Viera, obviamente que las disculpas. Está mi palabra dada. Miro para adelante con la misma pasión y el mismo convencimiento, pero no haciendo los tackles altos que son los que lastiman”.

Seguí vendo la transmisión en vivo:

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 19/08/2025 | República Oriental del Uruguay

Dejá tu comentario

Te puede interesar