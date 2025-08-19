Las disculpas de Da Silva a Viera en el Senado: "Fue un tackle al cuello"

Da Silva también expresó que la política no puede justificar conductas que trascienden el debate parlamentario: “Yo no soy de los que creen que acá dentro tengamos superpoderes. A mí la investidura es una palabrita que no me cabe, pero que existe. Somos hombres y mujeres que reaccionamos como tales. Eso no justifica el daño”.

El legislador aseguró que este tipo de situaciones no volverán a repetirse: “En este caso, yo voy a dar la palabra. Este tipo de cosas, de acuerdo a lo que pasó, no van a volver a pasar... Es una palabra dada que para mí significa que acá no vayamos a tener discursos pasionales”.

Finalmente, dirigió un mensaje directo a Viera y a su familia: “Así que a la familia del senador Viera, al senador Viera, obviamente que las disculpas. Está mi palabra dada. Miro para adelante con la misma pasión y el mismo convencimiento, pero no haciendo los tackles altos que son los que lastiman”.

