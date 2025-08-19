Las disculpas de Da Silva a Viera en el Senado: "Fue un tackle al cuello"

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó este martes una moción para debatir la conducta del senador Sebastián Da Silva (Partido Nacional), tras el incidente ocurrido durante la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti. El planteo, liderado por el senador Nicolás Viera, respondió a un insulto proferido por Da Silva durante la sesión.
En debate
Da Silva pidió disculpas en el Senado y comparó su accionar con un “tackle al cuello” en el rugby, que calificó como una “lastimadura no querida”.