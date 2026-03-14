Pórtland: Orsi se reúnió con el sindicato y abrieron ámbito de negociación

Según detalló en aquella instancia la presidenta de Ancap: “Se concentra la producción de clínker [producto que se obtiene de la cocción de piedra caliza y arcilla] en Minas y luego lo que se sigue haciendo en Paysandú es la fabricación de cemento. Se manda clínker de Minas a Paysandú; allí se tritura, se hace la molienda y se produce el cemento para todo el abastecimiento del norte”. Esto, según explicó la jerarca, implica reubicar a 60 personas que trabajan en Paysandú.

Ámbito de negociación

Este viernes, en la reunión en Torre Ejecutiva, los trabajadores expusieron su propuesta y el directorio la suya, según contó Sprovieri, y se intercambió sobre “problemas chicos y medianos de gestión que hay que cambiar”.

“Tuvimos una síntesis importante, quedamos en un ámbito de negociación colectiva de alto nivel con participación de los ministerios de Industria y Trabajo, el directorio de Ancap, la Federación de Ancap y el Sunca”, señaló el dirigente. En ese ámbito el objetivo será, “entre los caminos que hay propuestos por el directorio y los nuestros, buscar algún camino que genere mayores acuerdos y salir por lo menos las partes un poco más conformes”.

Sprovieri resumió que el aspecto principal que se va a discutir es la propuesta que maneja Ancap, que no conforma al sindicato. “El directorio tiene una propuesta que reduce la producción en Paysandú, que provoca que haya gente que se tenga que ir a Minas, que Paysandú tenga menos trabajo”, mencionó y, en cambio, “en nuestra propuesta estamos hablando de potenciar las plantas, potenciar la gestión, generar una industria de crecimiento y que pueda competir con el sector privado”.

En su comparecencia en el Parlamento, la presidenta de Ancap aseguró que en las dos plantas de Ancap el costo de producción del pórtland se ubica por encima del precio de venta del mercado, lo que implica pérdidas constantes para la empresa. Sprovieri destacó, en cambio, que el cemento de Paysandú se diferencia por la calidad, que es “el de mejor calidad en Uruguay y en la región” cuando se requiere trabajar con agua; apuntó que el Estado “tiene que poder brindar soluciones desde el Estado mismo”, y, por ejemplo, mencionó la idea de plantear al Congreso de Intendentes que todos los organismos públicos “compren sus insumos del propio Estado”.

Sprovieri destacó que la reunión “a priori parece positiva": “Acordamos poder discutir con base en las propuestas alguna alternativa que genere mayores acuerdos y por ahí salir en un camino de equilibrio”.