Postergaron interpelación a Ortuño para la semana próxima

Consideran que las respuestas dadas por Ortuño en comisión "es insuficiente", dijo el colorado Walter Cervini la semana pasada.

"Nos quedan más dudas que certezas en cuanto a la información de la suspensión del proyecto y la presentación de lo nuevo que van a hacer, que todavía no lo tenemos muy claro. Procedimientos en la parte jurídica, en la parte técnica y en la parte de cronograma de obras y de ejecución. Así que decidimos presentar el procedimiento de interpelación", explicó Cervini, que será el miembro interpelante.

Para la oposición es una decisión política

Por su parte el coordinador colorado, Conrado Rodríguez, dijo que “nos parece mejor que el oficialismo, el gobierno, tenga su instancia para poder exponer”, señaló. Apuntó que, en el caso de la instancia parlamentaria con Ortuño, buscan conocer las razones para cancelar el proyecto Neptuno, los estudios que fundamentaron la decisión, las “consecuencias jurídicas” que puede traer la decisión y también la conveniencia de tener otra potabilizadora en el río Santa Lucía.

“Si las dos interpelaciones tienen una diferencia de algunos días, estos objetivos se cumplen para darle información a toda la ciudadanía de por qué nosotros entendemos que fue una decisión netamente política la de cancelar el proyecto Neptuno, y no una decisión basada en otros argumentos de peso”, afirmó.