Presentaron el Plan Nacional de Seguridad: ¿cuándo comienza a regir?

"Es un punto de partida para un plan que tiene que ser como mínimo pensado a diez años, como una larga política pública que posibilite a los uruguayos vivir en paz, en un país donde uno esté cuidado", sostuvo Pereira.

"Claramente no es un problema de sensación social o de sensación térmica, como alguna vez dijimos, sino que es el problema más importante para los uruguayos", indicó Pereira.

Propuesta de los blancos son "bastante repetitivas"

Consultado sobre el conjunto de medidas que anunció este mismo lunes el Partido Nacional para mejorar la seguridad pública –entre ellas, el combate a “la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, incluso la cadena perpetua revisable– , el presidente del FA dijo que “se van a estudiar”. “Nosotros no opinamos a esta velocidad, nunca; no lo hemos hecho en cinco años”, afirmó.

No obstante, Pereira comentó que algunas de las propuestas de la oposición “son bastante repetitivas”, en referencia a los cambios normativos que se introdujeron al comienzo del gobierno anterior mediante la ley de urgente consideración, “que claramente no han dado resultados positivos –sino más bien negativos– a Uruguay”.

Hasta ahora, continuó el presidente del FA, “lo que hemos logrado es tener cárceles superpobladas, lo que hemos logrado es tener mayor cantidad de mujeres presas por delitos menores de tráfico. Y lo que no hemos logrado superar es la seguridad de las personas”.