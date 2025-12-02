Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Nacional | Frente Amplio |

Manos a la obra

Presentaron el Plan Nacional de Seguridad: ¿cuándo comienza a regir?

La seguridad pública "no es un problema de sensación térmica como alguna vez dijimos", aseguró el presidente del FA, Fernando Pereira.

El ministerio del Interior presentó al FA el Plan Nacional de Seguridad.

El ministerio del Interior presentó al FA el Plan Nacional de Seguridad.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, presentó a la Mesa Política del Frente Amplio el Plan Nacional de Seguridad que comienza a regir el 1° de enero de 2026.

"Lo que se dijo en campaña por parte de todos los partidos políticos, que era necesario construir una política de Estado en materia de seguridad pública, está avanzando. Todos los partidos participaron, igual que las principales organizaciones sociales, igual que la academia y se tuvo cooperación de agencias internacionales", explicó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tras la reunión este lunes.

El 8 de diciembre se presentará el plan, con presencia del presidente Yamandú Orsi.

"Es un punto de partida para un plan que tiene que ser como mínimo pensado a diez años, como una larga política pública que posibilite a los uruguayos vivir en paz, en un país donde uno esté cuidado", sostuvo Pereira.

"Claramente no es un problema de sensación social o de sensación térmica, como alguna vez dijimos, sino que es el problema más importante para los uruguayos", indicó Pereira.

Propuesta de los blancos son "bastante repetitivas"

Consultado sobre el conjunto de medidas que anunció este mismo lunes el Partido Nacional para mejorar la seguridad pública –entre ellas, el combate a “la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, incluso la cadena perpetua revisable– , el presidente del FA dijo que “se van a estudiar”. “Nosotros no opinamos a esta velocidad, nunca; no lo hemos hecho en cinco años”, afirmó.

No obstante, Pereira comentó que algunas de las propuestas de la oposición “son bastante repetitivas”, en referencia a los cambios normativos que se introdujeron al comienzo del gobierno anterior mediante la ley de urgente consideración, “que claramente no han dado resultados positivos –sino más bien negativos– a Uruguay”.

Hasta ahora, continuó el presidente del FA, “lo que hemos logrado es tener cárceles superpobladas, lo que hemos logrado es tener mayor cantidad de mujeres presas por delitos menores de tráfico. Y lo que no hemos logrado superar es la seguridad de las personas”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar