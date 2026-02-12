Este miércoles se conocieron dos novedades judiciales respecto de los proyectos para la búsqueda de petróleo mediante prospección sísmica en el espacio marítimo. Por un lado, la Justicia negó competencia para analizar la demanda de medidas cautelares presentadas por representantes de las organizaciones Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y Sociedad para la Conservación de la biodiversidad de Maldonado. Por otro lado, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó una acción de amparo para que cese “toda actividad vinculada a la prospección sísmica y a la explotación de recursos asociada a la misma”, por “su manifiesta ilegitimidad y por la vulneración de derechos humanos fundamentales”.
Presentaron recurso de amparo contra la prospección sísmica para la búsqueda de petróleo
El recurso del Inddhh es contra los ministerios de Ambiente e Industria, Ancap y las empresas petroleras que llevarán adelante la prospección.