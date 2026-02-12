Presentaron recurso de amparo contra la prospección sísmica para la búsqueda de petróleo

Piden el cese de esa etapa

La Inddhh solicitó el cese de esa etapa. La presidenta de la institución, Mariana Mota, explicó que el recurso de amparo va dirigido al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ancap y las firmas petroleras que van a llevar adelante la actividad.

“Es un recurso donde se pretende que se suspendan esas prospecciones en base a una amplia información que se aporta en el recurso referente a los daños o al impacto ambiental que efectivamente tienen estas actividades. Impacto que no es negado por nadie, porque es evidente y porque además las empresas lo reconocen”, explicó.

Mota indicó que las empresas plantean formas de mitigación de los daños, que fueron consideradas insuficientes. “La mitigación no quiere decir que el daño no exista sino que el daño se va a dar efectivamente y el punto es cuál es el costo de esa actividad”, agregó.

El recurso indica que para la actividad se recurre a cañones de aire comprimido que son arrastrados por buques que emiten detonaciones que pueden superar los 250 a 300 decibeles. El ruido puede expandirse por más de 300.000 km2. El reflejo es captado por sensores para recolectar datos.

La Justicia tiene un plazo de tres días para convocar una audiencia. El gobierno no se ha pronunciado al respecto. Pero en ocasiones anteriores indicó que duplicó las medidas de protección de la fauna para el cuidado de ballenas, delfines, lobos marinos y tortugas marinas, entre otras especies, y estableció que no se puede realizar actividad a menos de mil metros de estos animales.