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Política Orsi | Pedro Sánchez |

Doble instancia clave

Orsi convocó para este jueves al Consejo de Ministros y el FA reúne a figuras del gobierno

El Consejo de Ministros será con agenda abierta, mientras que el Frente Amplio reunirá esta mañana a la Agrupación Nacional de Gobierno.

El presidente Orsi encabeza el Consejo de Ministros.

El presidente Orsi encabeza el Consejo de Ministros.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno y la fuerza política oficialista vivirán este jueves una jornada de intensa actividad política e institucional, marcada por dos reuniones de alto nivel que buscarán alinear la estrategia de gestión y analizar la coyuntura nacional. Por un lado, el Frente Amplio convocó durante la mañana a la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno, mientras que en horas de la tarde el presidente de la República, Yamandú Orsi, liderará una nueva sesión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva.

Cosse y Sánchez en la reunión

La agenda de la jornada comenzará a las 9:00 de la mañana con la reunión de la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio, un ámbito de coordinación fundamental entre el Poder Ejecutivo, el Parlamento, los gobiernos departamentales y la estructura partidaria. El encuentro, que se extenderá aproximadamente hasta el mediodía, tendrá como eje central el análisis de los principales temas de actualidad y la coyuntura política del país.

Para esta instancia matutina está confirmada la participación de las máximas figuras del oficialismo. Junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dirán presente la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, además de una nutrida delegación de legisladores nacionales e intendentes departamentales de la coalición de izquierda.

Orsi y el Consejo de Ministros

Posteriormente, en el turno vespertino, el foco de la atención se trasladará a la Casa de Gobierno. A partir de las 15:30 horas, el presidente Yamandú Orsi encabezará el Consejo de Ministros junto a todo su gabinete en la Torre Ejecutiva, luego de cumplir con actividades oficiales en el interior del país vinculadas a la inauguración de la cosecha del trigo en el departamento de Soriano.

Según trascendió en las horas previas, la sesión ministerial fue convocada bajo la modalidad de agenda abierta, lo que habilita a los distintos secretarios de Estado a plantear asuntos prioritarios de sus respectivas carteras. De acuerdo con lo adelantado, existe expectativa en torno al desenlace del encuentro, ya que se prevé que el Poder Ejecutivo realice anuncios relevantes en materia de gestión gubernamental una vez finalizada la deliberación.

El cierre de la jornada informativa en Torre Ejecutiva está previsto para el entorno de las 17:30 o 18:00 horas, momento en el que las autoridades brindarán una conferencia de prensa para dar cuenta de lo resuelto por el gabinete y detallar los eventuales anuncios del gobierno.

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