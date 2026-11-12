El gobierno y la fuerza política oficialista vivirán este jueves una jornada de intensa actividad política e institucional, marcada por dos reuniones de alto nivel que buscarán alinear la estrategia de gestión y analizar la coyuntura nacional. Por un lado, el Frente Amplio convocó durante la mañana a la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno, mientras que en horas de la tarde el presidente de la República, Yamandú Orsi, liderará una nueva sesión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva.
Doble instancia clave
Orsi convocó para este jueves al Consejo de Ministros y el FA reúne a figuras del gobierno
El Consejo de Ministros será con agenda abierta, mientras que el Frente Amplio reunirá esta mañana a la Agrupación Nacional de Gobierno.