Orsi convocó para este jueves al Consejo de Ministros y el FA reúne a figuras del gobierno

Orsi y el Consejo de Ministros

Posteriormente, en el turno vespertino, el foco de la atención se trasladará a la Casa de Gobierno. A partir de las 15:30 horas, el presidente Yamandú Orsi encabezará el Consejo de Ministros junto a todo su gabinete en la Torre Ejecutiva, luego de cumplir con actividades oficiales en el interior del país vinculadas a la inauguración de la cosecha del trigo en el departamento de Soriano.

Según trascendió en las horas previas, la sesión ministerial fue convocada bajo la modalidad de agenda abierta, lo que habilita a los distintos secretarios de Estado a plantear asuntos prioritarios de sus respectivas carteras. De acuerdo con lo adelantado, existe expectativa en torno al desenlace del encuentro, ya que se prevé que el Poder Ejecutivo realice anuncios relevantes en materia de gestión gubernamental una vez finalizada la deliberación.

El cierre de la jornada informativa en Torre Ejecutiva está previsto para el entorno de las 17:30 o 18:00 horas, momento en el que las autoridades brindarán una conferencia de prensa para dar cuenta de lo resuelto por el gabinete y detallar los eventuales anuncios del gobierno.