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Política Etcheverry |

MTOP

Puerto de aguas profundas en Rocha es prioridad para el gobierno

La ministra Lucía Etcheverry espera contar con los análisis de viabilidad prácticamente concluidos a mediados del próximo año.

La ministra Lucía Etcheverry habló del puerto de aguas profundas en Rocha.

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Por Redacción Caras y Caretas

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, confirmó que la construcción del puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha constituye una prioridad estratégica para el Poder Ejecutivo, proyectando que los estudios de viabilidad del proyecto estarán avanzados o prácticamente concluidos a mediados de 2027. La coordinación integral de esta iniciativa estará liderada por el ingeniero Pablo Genta, quien recientemente presentó renuncia a la presidencia de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para dedicarse de forma exclusiva a su desarrollo.

Durante una rueda de prensa brindada este miércoles, la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) explicó que la evaluación técnica de la terminal deberá actualizarse en función de las profundas transformaciones que atraviesa el comercio regional y el transporte marítimo internacional. Según señaló la jerarca, tanto los volúmenes como las características de las mercaderías que circulan actualmente por la región difieren sustancialmente del escenario existente cuando se formuló la propuesta original, lo que exige analizar con precisión la demanda proyectada y el posicionamiento de las principales líneas navieras.

Genta al frente del proyecto

Para llevar adelante esta etapa, Pablo Genta conformará un equipo técnico que trabajará en estrecha articulación con la ANP con el cometido de ejecutar los análisis de mercado, ingeniería, impacto ambiental y viabilidad financiera. Etcheverry subrayó que los resultados de estas investigaciones serán determinantes para la toma de decisiones del Ejecutivo respecto a la viabilidad definitiva de la obra, destacando además la necesidad de acompañar la ubicación geográfica privilegiada de Uruguay con inversiones en infraestructura y en toda la cadena logística que impulsen la generación de empleo.

La reasignación de Genta al frente del proyecto en Rocha se produce tras su gestión en la presidencia de la ANP, cargo que asumió el 1° de abril de 2025 luego de una extensa trayectoria en el sector público como subsecretario del MTOP (2010-2015) y director nacional de Planificación y Logística. Tras su alejamiento del organismo portuario, la titularidad de la ANP fue asumida por Gerardo Rey, quien cuenta con experiencia previa como director de UTE, inspector general del Trabajo y secretario político del Frente Amplio.

El impulso renovado a la terminal oceánica de Rocha responde también a una agenda de integración regional que cobró fuerza en los últimos meses. El proyecto busca consolidar una alternativa de salida directa al océano Atlántico para las cargas de la región, con especial énfasis en el comercio exterior de Paraguay y Bolivia, países con los que Uruguay mantuvo instancias de diálogo durante el pasado mes de octubre para profundizar la cooperación portuaria y optimizar la conectividad logística del Cono Sur.

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