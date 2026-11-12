La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, confirmó que la construcción del puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha constituye una prioridad estratégica para el Poder Ejecutivo, proyectando que los estudios de viabilidad del proyecto estarán avanzados o prácticamente concluidos a mediados de 2027. La coordinación integral de esta iniciativa estará liderada por el ingeniero Pablo Genta, quien recientemente presentó renuncia a la presidencia de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para dedicarse de forma exclusiva a su desarrollo.
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Puerto de aguas profundas en Rocha es prioridad para el gobierno
La ministra Lucía Etcheverry espera contar con los análisis de viabilidad prácticamente concluidos a mediados del próximo año.