Puerto de aguas profundas en Rocha es prioridad para el gobierno

La reasignación de Genta al frente del proyecto en Rocha se produce tras su gestión en la presidencia de la ANP, cargo que asumió el 1° de abril de 2025 luego de una extensa trayectoria en el sector público como subsecretario del MTOP (2010-2015) y director nacional de Planificación y Logística. Tras su alejamiento del organismo portuario, la titularidad de la ANP fue asumida por Gerardo Rey, quien cuenta con experiencia previa como director de UTE, inspector general del Trabajo y secretario político del Frente Amplio.

El impulso renovado a la terminal oceánica de Rocha responde también a una agenda de integración regional que cobró fuerza en los últimos meses. El proyecto busca consolidar una alternativa de salida directa al océano Atlántico para las cargas de la región, con especial énfasis en el comercio exterior de Paraguay y Bolivia, países con los que Uruguay mantuvo instancias de diálogo durante el pasado mes de octubre para profundizar la cooperación portuaria y optimizar la conectividad logística del Cono Sur.