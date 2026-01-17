Hacete socio para acceder a este contenido

Juntos pero no entreverados

Presidentes del Mercosur celebraron acuerdo con UE y Lula festejó a lo lejos con mensaje antiproteccionista

Javier Milei y el presidente paraguayo se mostraron eufóricos por el acuerdo del Mercosur-UE, mientras que el brasileño Lula da Silva celebró a la distancia.

El histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue largamente celebrado por los presidentes.

Por Redacción Caras y Caretas

El histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue largamente celebrado por los presidentes que asistieron a Asunción, entre ellos el uruguayo Yamandú Orsi. El mandatario paraguayo, Santiago Peña, fue el más encendido en las redes sociales al recordar que "a casi 35 años de la firma del Tratado que dio vida al MERCOSUR, hoy se celebró un nuevo hito: la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Un paso histórico que reafirma nuestra vocación de apertura al mundo desde el corazón de Sudamérica".

"Asunción vuelve a ser protagonista de la historia. Esta ciudad nació para unir y lo hizo una vez más como aquel 26 de marzo de 1991, cuando acá se firmó el Tratado de Asunción y nació el MERCOSUR. Hoy, a casi 35 años de ese momento fundacional, el camino iniciado entonces alcanza una nueva etapa. Lo que comenzó como un sueño de integración regional, hoy se consagra en Asunción con la firma del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Paraguay, cuna de la integración, vuelve a ser el punto de encuentro donde Sudamérica y Europa estrechan lazos y proyectan futuro. Con orgullo y convicción, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas a Asunción, escenario de un momento trascendental que une a dos regiones en un camino compartido", recalcó.

Lula festejó a lo lejos

La ausencia más notoria en el encuentro fue la de Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño, quien no acudió a la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur en Asunción, sin embargo, celebró el cierre de las negociaciones junto a la presidenta de la Comisión Europea.

El brasileño se pronunció a través de un artículo publicado en varios medios de prensa donde señaló que el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) protege a los sectores vulnerables y es una respuesta directa al avance del proteccionismo y el unilateralismo.

En un claro mensaje contra la posición del presidente norteamericano, Donald Trump, Lula reclacó: "El unilateralismo aísla mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global", estos bloques optaron por un "camino distinto al firmar uno de los acuerdos más amplios del siglo XXI, basado en la defensa del multilateralismo y en valores democráticos compartidos".

La alegría de Milei

Por último, quien se mostró muy eufórico fue el presidente argentino Javier Milei: "Quiero comenzar agradeciendo con especial afecto a mi amigo, el presidente de la República del Paraguay, por haber convocado esta reunión del Mercosur y por recibirnos en Asunción, justamente la misma ciudad que vio nacer el bloque en 1991. Hoy nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque y probablemente el mundo entero. Tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro témpore el año pasado", señaló.

Por su parte, el uruguayo Yamandú Orsi, expresó que se debe mantener en el tiempo esta cooperación internacional, que se asume una responsabilidad histórica en donde deben respetarse las reglas. "Esta asociación implicará para Uruguay un crecimiento de un punto y medio de PBI, un aumento de las exportaciones cercanas al 4% y un crecimiento en empleo de medio punto. El MERCOSUR es el camino del progreso", enfatizó.

