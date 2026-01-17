Presidentes del Mercosur celebraron acuerdo con UE y Lula festejó a lo lejos con mensaje antiproteccionista

El brasileño se pronunció a través de un artículo publicado en varios medios de prensa donde señaló que el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) protege a los sectores vulnerables y es una respuesta directa al avance del proteccionismo y el unilateralismo.

En un claro mensaje contra la posición del presidente norteamericano, Donald Trump, Lula reclacó: "El unilateralismo aísla mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global", estos bloques optaron por un "camino distinto al firmar uno de los acuerdos más amplios del siglo XXI, basado en la defensa del multilateralismo y en valores democráticos compartidos".

La alegría de Milei

Por último, quien se mostró muy eufórico fue el presidente argentino Javier Milei: "Quiero comenzar agradeciendo con especial afecto a mi amigo, el presidente de la República del Paraguay, por haber convocado esta reunión del Mercosur y por recibirnos en Asunción, justamente la misma ciudad que vio nacer el bloque en 1991. Hoy nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque y probablemente el mundo entero. Tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro témpore el año pasado", señaló.

Por su parte, el uruguayo Yamandú Orsi, expresó que se debe mantener en el tiempo esta cooperación internacional, que se asume una responsabilidad histórica en donde deben respetarse las reglas. "Esta asociación implicará para Uruguay un crecimiento de un punto y medio de PBI, un aumento de las exportaciones cercanas al 4% y un crecimiento en empleo de medio punto. El MERCOSUR es el camino del progreso", enfatizó.