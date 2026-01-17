Oddone cuestionó la partida para directores de la Caja de Profesionales y espera revertirlo

La resolución fue impulsada por el director Fernando Rodríguez Sanguinetti y respaldada por el director electo por los afiliados jubilados, Odel Abisab, y los dos representantes designados por el Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

Por otro lado, se opusieron el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero, al tiempo que no estuvo presente el director en representación de los activos, Blauco Rodríguez.

En las últimas horas, dirigentes de la oposición exigieron al gobierno a dar marcha atrás a la medida, de acuerdo a lo establecido en la ley.

El artículo 289 de la Ley N° 20.130, más conocida como la Reforma de la Seguridad Social aprobada en mayo de 2023, indicó que tanto la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y otras organizaciones tengan "carácter honorario del Directorio".

Piden remover a los delegados del Ejecutivo

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió que "si es cierto que se votaron una partida y los dos delegados del Ejecutivo no se opusieron, deben ser removidos". "Si no lo hacen el Poder Ejecutivo debe observarlo; de lo contrario haremos valer las responsabilidades", sentenció el dirigente opositor en sus redes sociales.

Hace seis meses, el Parlamento aprobó un salvataje a la Caja de Profesionales. En esa instancia el coordinador de la bancada del Senado del Frente Amplio, Daniel Caggiani, explicó que este consistía en "un aporte progresivo de los activos, del 18,5% al 22,5% en tiempo prudencial. También hay una contribución de los pasivos en tres franjas, por un lado un monto no imponible, después se va a pagar un aporte del 2% y después una tasa plana del 5%”.

Con respecto a los pasivos, quienes cobran hasta 6 BPC ($ 39.456, según la cotización de julio) no aportarán. En tanto, quienes ganen entre $ 39.456 y $ 65.760 aportarán un 2%. Quien cobren más que eso, tendrán una tasa de 5%.