Política Oddone | economía | Caja de Profesionales

$131 mil

Oddone cuestionó la partida para directores de la Caja de Profesionales y espera revertirlo

El ministro de Economía dijo que no está de acuerdo con la resolución y que el presidente Orsi tampoco estaba al tanto.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone.

 Foto. Dante Fernandez / FocoUy
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró que "no estaba al tanto" de la votación del directorio de la Caja de Profesionales para que sus miembros cobren una partida de $131 mil. "Estamos sorprendidos, no estamos de acuerdo y estamos trabajando en el tema", afirmó el jerarca.

Oddone explicó a El Observador que tampoco el presidente Yamandú Orsi ni el ministro de Trabajo, Juan Castillo, estaban al tanto del tema. El ministro enfatizó en que "una cosa es discutir viáticos para compensar una actividad" y otra la resolución adoptada por la mayoría del directorio.

El ministro de Economía concluyó que están "viendo cómo es el mecanismo de revisión" para revertir la medida.

La resolución fue impulsada por el director Fernando Rodríguez Sanguinetti y respaldada por el director electo por los afiliados jubilados, Odel Abisab, y los dos representantes designados por el Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

Por otro lado, se opusieron el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero, al tiempo que no estuvo presente el director en representación de los activos, Blauco Rodríguez.

En las últimas horas, dirigentes de la oposición exigieron al gobierno a dar marcha atrás a la medida, de acuerdo a lo establecido en la ley.

El artículo 289 de la Ley N° 20.130, más conocida como la Reforma de la Seguridad Social aprobada en mayo de 2023, indicó que tanto la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y otras organizaciones tengan "carácter honorario del Directorio".

Piden remover a los delegados del Ejecutivo

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió que "si es cierto que se votaron una partida y los dos delegados del Ejecutivo no se opusieron, deben ser removidos". "Si no lo hacen el Poder Ejecutivo debe observarlo; de lo contrario haremos valer las responsabilidades", sentenció el dirigente opositor en sus redes sociales.

Hace seis meses, el Parlamento aprobó un salvataje a la Caja de Profesionales. En esa instancia el coordinador de la bancada del Senado del Frente Amplio, Daniel Caggiani, explicó que este consistía en "un aporte progresivo de los activos, del 18,5% al 22,5% en tiempo prudencial. También hay una contribución de los pasivos en tres franjas, por un lado un monto no imponible, después se va a pagar un aporte del 2% y después una tasa plana del 5%”.

Con respecto a los pasivos, quienes cobran hasta 6 BPC ($ 39.456, según la cotización de julio) no aportarán. En tanto, quienes ganen entre $ 39.456 y $ 65.760 aportarán un 2%. Quien cobren más que eso, tendrán una tasa de 5%.

