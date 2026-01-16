Fenómeno de las dollar-stores aterriza en Uruguay en 2026 con miles de productos a $99

Bajo el lema de "todo a $99", el grupo inversor Pacífico Uruguay (los mismos creadores de China Store) lanzará este 2026 un formato de tiendas medianas (entre 300 y 500 m²) diseñadas para ofrecer soluciones rápidas a bajo costo. A diferencia de un bazar tradicional, el modelo se basa en los pilares de precio único adaptando el concepto del "todo a un dólar", la gran mayoría del stock se venderá a $ 99; y habrá también un mix de productos ya que un 70% serán productos de bazar importados directamente de sus propias fábricas en China y un 30% será rubro alimenticio, una novedad para el grupo.

¿Dónde estarán los locales?

El proyecto comenzará con dos locales en Montevideo que ya están en proceso de remodelación. Abrirán un local en Paso Molino, en una zona de mucho tránsito y un fuerte perfil comercial en tanto el otro local estará ubicado en Av. Italia y Luis A. de Herrera, allí funcionará la casa central, en el cruce neurálgico de la capital.

El secreto detrás del precio bajo

¿Cómo logran vender a $99 en un país tan caro como Uruguay? Kevin Wei, socio del proyecto, explicó a InfoNegocios que la clave está en el control total de la cadena. Al ser dueños de las fábricas en China, eliminan intermediarios y reducen al mínimo el margen de ganancia de la empresa para trasladar ese ahorro al consumidor.

Una oportunidad para proveedores locales

En un giro interesante, 99 Market busca socios uruguayos. Como el grupo no importa alimentos, están abriendo la puerta a proveedores locales que puedan ofrecer productos que encajen en este esquema de precio único, generando una alianza estratégica entre la industria nacional y el retail de bajo costo.

El "experimento" que podría escalar

Los fundadores definen este lanzamiento como un test: "Uruguay consume menos que otros países, pero el costo de vida es demasiado elevado", aseguran. Si el público responde bien a estos dos primeros locales, el modelo podría expandirse rápidamente por todo el país.