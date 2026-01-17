Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Por siempre, Taba

"Festejen uruguayos, festejen": frenteamplistas homenajearon a Tabaré Vázquez en las redes sociales

El expresidente Tabaré Vázquez hubiese cumplido 86 años este sábado y los frenteamplistas le rindieron un sentido homenaje.

Por Redacción Caras y Caretas

Este sábado 17 de enero, Tabaré Vázquez hubiese cumplido 86 años y los frenteamplistas rindieron homenaje en las redes sociales al primer presidente de su fuerza política. Su nombre fue tendencia en X esta tarde con cientos de comentarios de militantes recordando su figura y rindiendo honor a su memoria.

Tabaré Vázquez nació un 17 de enero (1940-2020). Médico oncólogo, profesor universitario, autor y coautor de numerosas publicaciones científicas, fue Intendente de Montevideo y dos veces Presidente de la República, en históricos primeros triunfos electorales del Frente Amplio.

"A 86 años de su nacimiento, recordamos al compañero Tabaré Vázquez. Médico, presidente y líder que con convicción, firmeza y trabajo colectivo marcó un rumbo claro: ir juntos en la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso y donde envejecer no sea una condena", expresó el Frente Amplio en su cuenta.

El recuerdo de los frenteamplistas

Se sumaron cientos de mensajes en distintas redes sociales con elogiosas palabras para el exmandatario. Estos son algunos de ellos:

-"Hoy recordamos el nacimiento de Tabaré Vázquez y una forma de hacer política que dejó huella. Su voz serena y compromiso con los más humildes siguen siendo hoy referencia. Sin duda,fue un hombre que creyó en la política como herramienta para mejorar la vida de la gente".

-"Un 17 de enero de 1940, nacía TABARÉ VÁZQUEZ, al que rendimos homenaje porque enalteció nuestro pueblo con sus valores como FRENTEAMPLISTA siendo dos veces PRESIDENTE de la REPÚBLICA. Se te extraña querido COMPAÑERO".

-"Se lo extraña más de lo deseable".

-"Convicciones firmes, compromiso con el pueblo y decisiones que transformaron el país: eso fue parte de su legado, que vive en cada lucha que damos. Te extrañamos, compañero".

-"Una forma de hacer política que dejó huella. Su voz serena y compromiso con los más humildes siguen siendo hoy referencia. Sin duda,fue un hombre que creyó en la política como herramienta para mejorar la vida de la gente".

-"A 86 años del nacimiento de Tabaré seguimos profundizando la inserción regional".

-"Por siempre, Tabaré".

