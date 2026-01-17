"Festejen uruguayos, festejen": frenteamplistas homenajearon a Tabaré Vázquez en las redes sociales

El recuerdo de los frenteamplistas

Se sumaron cientos de mensajes en distintas redes sociales con elogiosas palabras para el exmandatario. Estos son algunos de ellos:

-"Hoy recordamos el nacimiento de Tabaré Vázquez y una forma de hacer política que dejó huella. Su voz serena y compromiso con los más humildes siguen siendo hoy referencia. Sin duda,fue un hombre que creyó en la política como herramienta para mejorar la vida de la gente".

-"Un 17 de enero de 1940, nacía TABARÉ VÁZQUEZ, al que rendimos homenaje porque enalteció nuestro pueblo con sus valores como FRENTEAMPLISTA siendo dos veces PRESIDENTE de la REPÚBLICA. Se te extraña querido COMPAÑERO".

-"Se lo extraña más de lo deseable".

-"Convicciones firmes, compromiso con el pueblo y decisiones que transformaron el país: eso fue parte de su legado, que vive en cada lucha que damos. Te extrañamos, compañero".

-"A 86 años del nacimiento de Tabaré seguimos profundizando la inserción regional".

-"Por siempre, Tabaré".