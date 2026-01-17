Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Histórico

Después de 26 años de gestión, el Mercosur y la UE crearon el área de libre comercio más grande del mundo

Yamandú Orsi participó junto a otros mandatarios de países del Mercosur de la creación de una zona de libre mercado de 720 millones de personas.

El Mercosur y la Unión Europea se integran en un área comercial.
Por Redacción Caras y Caretas

El amplio teatro San José de Flores, parte del extenso complejo del Banco Central de Paraguay, con capacidad para unas 800 personas, explotó en aplausos a las 12.30. El motivo era que se acababa de firmar, después de 26 largos años de idas y vueltas, marchas y contramarchas, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que al entrar en funcionamiento creará el área de libre comercio más grande del mundo, con 720 millones de personas.

El presidente Yamandú Orsi, sentado en primera fila, fue uno de los testigos de honor de la firma (efectuada por los cancilleres del Mercosur y los líderes de la UE), junto a sus par de Argentina, Javier Milei y el presidente anfitrión, Santiago Peña, mientras que por la Unión Europea firmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo de Europa, António Costa.

26 años de gestión con la Unión Europea

El presidente Yamandú Orsi y el canciller, Mario Lubetkin, llegaron a Paraguay este sábado junto al presidente argentino Javier Milei y su ministro de Exteriores, Pablo Quirno; y el presidente boliviano Rodrigo Paz, para ser testigos de honor de la histórica firma del acuerdo de asociación y del pacto comercial provisional entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que creará la mayor zona de libre comercio del mundo.

Se trata del mayor acuerdo jamás negociado por el Mercosur desde su fundación y uno de los más ambiciosos de la UE, que crea una zona de libre mercado de 720 millones de personas, con un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros).

Orsi terrizó en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro), donde fueron recibidos por el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos de la Cancillería de Paraguay, Miguel Aranda. El anfitrión de la cita es el mandatario paraguayo, Santiago Peña, cuyo país ejerce la presidencia rotativa del Mercosur.

Un hecho histórico para el Mercosur

El Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay (BCP), en Asunción, fue el escenario de la firma del pacto entre el bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la UE que estuvo representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien fue la primera en tocar suelo paraguayo esta jornada.

Von der Leyen llegó en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el canciller de Brasil, Mauro Vieira, quien representará a su país en la ceremonia, ante la ausencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El viernes también llegó a Paraguay el presidente de Panamá, José Mulino, quien fue invitado al ser su país Estado asociado del Mercosur.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los miembros plenos del Mercosurfueron los encargados de rubricar el acuerdo, y por parte de la UE, lo haizo el Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefovi.

