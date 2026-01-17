Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Uruguay nomá

Yamandú Orsi dijo que el acuerdo con la UE provocará un crecimiento del PBI y del empleo en Uruguay

Yamandú Orsi aseguró un aumento de las exportaciones cercano al 4% y un incremento en el empleo de medio punto.

El presidente, Yamandú Orsi, destacó la importancia que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

El presidente, Yamandú Orsi, destacó la importancia que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente, Yamandú Orsi, destacó la importancia que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tiene para Uruguay y recordó que actualmente la Unión Europea es el “tercer socio comercial en bienes” del país.

El mandatario apuntó que, según las estimaciones que tiene gobierno uruguayo, el acuerdo implicará “un crecimiento de un punto y medio del PBI, un aumento de las exportaciones cercano al 4% y un incremento en el empleo de medio punto”.

“Estos números expresan una clara determinación: para países con una escala como la nuestra, integrarse al mundo es una condición indispensable para el desarrollo”, subrayó Orsi.

La ganancia más inmediata, claramente, es para el sector cárnico, mientras que otros productos, como la lana y la pesca, también obtendrán beneficios a partir de la reducción arancelaria.

Yamandú Orsi señaló por contrapartida que, “toda la manufactura no asociada a recursos naturales que vende a la región se va a ver desafiada porque va a enfrentar mayor competencia”, y mencionó especialmente a los productos químicos y farmacéuticos y a la industria automotriz.

Mercosur, el camino del progreso

“Hoy podemos decir que para Uruguay valió la pena sostener la convicción clara de que el Mercosur era el camino del progreso”, destacó Orsi. De todos modos, el mandatario uruguayo consideró que el acuerdo firmado este sábado en Asunción “también interpela al Mercosur”.

“Nos invita a modernizar nuestra agenda externa y a consolidar la integración regional para proyectarnos aún más en el mundo. Integrarnos no nos debilita, nos potencia”, expresó.

“Uruguay cree en los acuerdos, cree en las reglas, cree en el concepto de consenso; y está convencido de que este acuerdo es un llamado a las democracias del mundo para mostrar que son el verdadero vehículo para mejorar la vida de las personas, porque los acuerdos históricos no se recuerdan por el día que se firman, sino por todo lo que permiten construir después”, finalizó el mandatario.

