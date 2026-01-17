Hacete socio para acceder a este contenido

Política

¿Qué ganamos con esto?

¿Cuáles son los beneficios para Uruguay y la región que deja el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea?

Uruguay y los países de la región verán abiertas grandes posibilidades de comercialización entre el Mercosur y la Unión Europea.

El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, logrado desapués de 26 años de negociaciones, genera una gran oportunidad para Uruguay.

Por Redacción Caras y Caretas

En un marco de tensiones globales, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, logrado desapués de 26 años de negociaciones, genera una oportunidad para que los países del bloque sudamericano atraigan inversiones y se inserten en cadenas de valor.

Estos son algunos de los beneficios:

-La Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones provenientes del Mercosur, la mayoría inmediatamente, y una minoría con plazo diferido. Para el resto habrá ingresos desgravados mediante cuotas.

-El Mercosur, en tanto, elimina aranceles para el 91% de sus importaciones desde la Unión Europea, aunque la mayoría de manera gradual y en plazos diferidos. Deja excluidos de esos beneficios al 9% restante por considerarlos productos sensibles.

Eliminan obstáculos para el Mercosur

-Se remueven obstáculos para el comercio de servicios entre ambos, se permite a empresas sudamericanas participar en compras públicas en igualdad de condiciones y se eliminan “complejidades burocráticas”.

-Si bien la UE desgravó alrededor del 92% de los productos, con más de la mitad de ellos con liberalización inmediata (0% de arancel), la apertura agrícola en general se realizó a partir de cuotas, que son relativamente acotadas para la potencia exportadora del bloque y que están limitadas por salvaguardias que retrotraen las preferencias si las importaciones de la UE sobrepasan un crecimiento del 5% comparadas con el último trienio. Las presentaciones pueden hacerlas productores o países que se sientan amenazados

-El sector pesquero también tiene desgravación inmediata, pero solo para merluza y calamar. Los camarones y los langostinos se desgravan en cuatro años. No se aborda la problemática de la milla 201 ni los derechos de exportación que aún tiene esta economía regional.

-Una de las cuotas más emblemáticas también se refiere a la carne bovina, y otorga 99.000 toneladas a los cuatro países del Mercosur.

-En el caso de los vinos, la desgravación tendrá también un beneficio importante.

