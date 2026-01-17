¿Cuáles son los beneficios para Uruguay y la región que deja el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea?

-El Mercosur, en tanto, elimina aranceles para el 91% de sus importaciones desde la Unión Europea, aunque la mayoría de manera gradual y en plazos diferidos. Deja excluidos de esos beneficios al 9% restante por considerarlos productos sensibles.

Eliminan obstáculos para el Mercosur

-Se remueven obstáculos para el comercio de servicios entre ambos, se permite a empresas sudamericanas participar en compras públicas en igualdad de condiciones y se eliminan “complejidades burocráticas”.

-Si bien la UE desgravó alrededor del 92% de los productos, con más de la mitad de ellos con liberalización inmediata (0% de arancel), la apertura agrícola en general se realizó a partir de cuotas, que son relativamente acotadas para la potencia exportadora del bloque y que están limitadas por salvaguardias que retrotraen las preferencias si las importaciones de la UE sobrepasan un crecimiento del 5% comparadas con el último trienio. Las presentaciones pueden hacerlas productores o países que se sientan amenazados

-El sector pesquero también tiene desgravación inmediata, pero solo para merluza y calamar. Los camarones y los langostinos se desgravan en cuatro años. No se aborda la problemática de la milla 201 ni los derechos de exportación que aún tiene esta economía regional.

-Una de las cuotas más emblemáticas también se refiere a la carne bovina, y otorga 99.000 toneladas a los cuatro países del Mercosur.

-En el caso de los vinos, la desgravación tendrá también un beneficio importante.