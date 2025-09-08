Hacete socio para acceder a este contenido

Pesos pesados

Presidentes de los BRICS se unen contra sanciones de EEUU

En una reunión extraordinaria los líderes de los BRICS se reunieron para analizar respuestas unificadas a medidas de EEUU.

 Foto: Xinhua
Por Redacción de Caras y Caretas

Los presidentes de las naciones BRICS se reunieron este lunes en una cumbre extraordinaria, convocada por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, para abordar las sanciones y aranceles impuestos por Estados Unidos. El objetivo principal es encontrar acciones conjuntas para contrarrestar estas medidas coercitivas, que afectan especialmente a países del Sur Global.

Durante la videoconferencia, Lula da Silva denunció que las sanciones son una estrategia de "divide y vencerás" por parte de Washington y que limitan el comercio entre naciones aliadas. Por ello, hizo un llamado a los BRICS para actuar unidos y proteger su soberanía económica.

El presidente de China, Xi Jinping, apoyó la postura de Brasil y coincidió en la importancia de una solución política al conflicto en Ucrania que considere los intereses de todas las partes involucradas. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, también participó en la cumbre para responder a lo que describió como la política de "chantaje y fuerza" de la Casa Blanca. En representación de India, asistió su ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar.

La reunión de los BRICS se llevó a cabo a puerta cerrada y no se espera que se emita una declaración conjunta al finalizar.

Desde su creación, el grupo BRICS ha buscado activamente alternativas al modelo económico dominado por las potencias occidentales, promoviendo el comercio entre los países del Sur y la creación de nuevas instituciones financieras independientes.

(Con información de Telesur)

