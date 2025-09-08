Presidentes de los BRICS se unen contra sanciones de EEUU.

El presidente de China, Xi Jinping, apoyó la postura de Brasil y coincidió en la importancia de una solución política al conflicto en Ucrania que considere los intereses de todas las partes involucradas. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, también participó en la cumbre para responder a lo que describió como la política de "chantaje y fuerza" de la Casa Blanca. En representación de India, asistió su ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar.