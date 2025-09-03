El dilema del impuesto: ¿Por qué gravar a Temu, pero no a las compras de EEUU?

Viñales insta a la revisión del documento, argumentando que en ninguna parte del acuerdo se establece que las importaciones de bienes y franquicias no deban ser gravadas.

"el TIFA es una ley en Uruguay. En ningún lugar van a leer que no hay que gravar las importaciones de bienes y franquicias”

“Si vos leés el TIFA, lo que te queda clarísimo es que no deberías tener normas que te protegieran respecto de la introducción de esos bienes en el sistema de franquicias, pero naturalmente que no en los impuestos internos corrientes”, aclaró en el citado medio.

¿Qué es el TIFA?

El Trade and Investment Framework Agreement es un acuerdo firmado en 2007, que buscaba mejorar las condiciones de exportación de productos clave para Uruguay, como carne, lácteos y software, así como facilitar la importación de ciertos productos. El acuerdo se firmó en un contexto diferente, mucho antes del auge de plataformas como Temu o Shein.

El artículo 7 del acuerdo, referente a "envíos urgentes", establece que, en circunstancias normales, no se deben aplicar aranceles ni impuestos aduaneros a envíos de menos de 200 dólares. Sin embargo, quienes defienden gravar las compras con IVA argumentan que este impuesto no es un arancel aduanero, por lo que no estaría contemplado en la protección del tratado.

La diferencia clave en la interpretación radica en si el IVA se considera un tributo aduanero o no, lo que abre un debate legal y económico sobre la aplicación de impuestos a las compras de franquicia.