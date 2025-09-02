Presidente de Colombia alertó por los riesgos de una agresión militar de EEUU contra Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que una agresión violenta contra Venezuela podría desatar un conflicto regional con consecuencias devastadoras. Según Petro, si un escenario de guerra se replicara en la región, países como Colombia, Ecuador y Panamá podrían enfrentar una crisis similar a las que hoy viven Siria e Irak.
"Si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región grancolombiana (Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela)", publicó el mandatario en su cuenta de X.
Petro agregó que un conflicto en suelo venezolano podría debilitar los Estados y permitir que "asesinos de masas se adueñen de territorios, movidos por la codicia". En este sentido, defendió la soberanía nacional y la coordinación entre los países, "no de sumisión" ante potencias extranjeras.
"Por eso en la patria grande de [Simón] Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, ni en Panamá, ni en Ecuador ni en Colombia ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros", "la región debe coordinar en términos de igualdad, su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión".
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó la reflexión de Petro como "muy contundente" y aprovechó la oportunidad para ofrecer una colaboración coordinada con el expresidente de EE. UU., Donald Trump, en la lucha contra el narcotráfico. "Si usted quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia", afirmó Maduro.