Presupuesto: con el apoyo de Cabildo el FA aprobó el Impuesto Temu y el Mínimo Global

Finalmente, y después de varios cuartos intermedios generados por las negociaciones de último minuto, los 48 diputados del Frente Amplio y los dos de Cabildo Abierto levantaron sus manos para aprobar los cambios tributarios.

El apoyo de Cabildo Abierto

Este apoyo de Cabildo se dio a cambio de que el oficialismo incluyera dentro de las reasignaciones recursos para aumentar el salario de la tropa de las Fuerzas Armadas y también para Sanidad Militar. Los montos y los detalles se terminarán de definir este sábado.

En sala, el diputado Álvaro Perrone justificó cada uno de sus votos sobre los impuestos. Respecto al más importante (por su recaudación estimada), el Impuesto Mínimo Global, dijo que la postura de Cabildo Abierto tiene "trazabilidad" porque es un tema del que vienen hablando desde hace tiempo.

Sobre su voto a favor del impuesto Temu dijo que es un tema de difícil arreglo porque el mundo está viendo cómo responder a Temu y pidió que no sea una solución rígida sino que se evalúe.

Cabildo Abierto también acompañará al oficialismo en los cambios tributarios vinculados a los activos en el exterior y a los no residentes.

Se trata de cuatro nuevos impuestos que generarán un recaudación estimada de casi US$ 600 millones. El más importante de ellos es el Impuesto Mínimo Global que, según proyecciones del Ministerio de Economía, va a recaudar unos US$ 360 millones anuales (el 60% del aumento de la recaudación prevista a partir de los cambios tributarios).