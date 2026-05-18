Presupuesto Participativo: IM amplió plazo y destacó auge de la iniciativa "Salí Jugando"

Las propuestas para el Presupuesto Participativo pueden presentarse hasta el lunes 25 de mayo tanto de forma web, a través del formulario disponible en la página de la Intendencia de Montevideo, como presencialmente en los Centros Comunales Zonales, en el horario de 10 a 16 horas.

"Salir jugando": otra forma de participación

Visillac señaló además que el Presupuesto Participativo convive actualmente con otras convocatorias impulsadas por la intendencia, entre ellas la iniciativa Salir Jugando, vinculada a mejoras en infraestructura para clubes y espacios de fútbol infantil barrial. “Las organizaciones han canalizado su involucramiento por diferentes herramientas, por lo cual estamos mirando todas las herramientas en su conjunto y no solamente el Presupuesto Participativo”, afirmó.

En relación con Salir Jugando, destacó que la convocatoria recibió 109 propuestas hasta el 30 de abril, una cifra que calificó como “bastante alentadora”. Del total, 76 corresponden a clubes de baby fútbol y otras 33 a colectivos barriales e instituciones vinculadas a AUFI.

El jerarca remarcó especialmente la participación registrada en el Municipio A, donde “más de 25 instituciones se presentaron”, en un territorio que identificó como uno de los que presenta mayores carencias en infraestructura vinculada al fútbol infantil.

Actualmente, la intendencia comenzó la etapa de análisis técnico de las iniciativas junto a distintas áreas departamentales. De acuerdo con Visillac, el objetivo es que entre 2026 y 2027 unas siete instituciones accedan a césped sintético y alrededor de 25 cuenten con iluminación LED. Posteriormente, entre 2028 y 2029, se prevé incorporar entre 10 y 12 nuevos espacios con césped sintético y otras 15 instituciones con iluminación LED.

“Vamos a ir intentando completar al finalizar el quinquenio que todas tengan iluminación LED”, aseguró.

El director explicó que las solicitudes recibidas están fuertemente vinculadas a infraestructura. Entre las necesidades planteadas aparecen mejoras en sedes, vestuarios, cantinas, techos y baños, especialmente ante el crecimiento de categorías de fútbol femenino y mixto. También mencionó demandas relacionadas con conectividad wifi y alumbrado.

“Estamos intentando que todas estas propuestas o todos estos clubes al menos tengan el beneficio de alguno de los componentes para que ya por el hecho de postularse se obtenga algún beneficio”, sostuvo.