Preve respaldó a Danza y reconoció un "error administrativo del directorio" de ASSE

“Fue la primera vez que se realizó una licitación pública”, reiteró, y afirmó que “no contó con ninguna observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR)”.

Error del directorio

Preve apuntó que “el error” fue del directorio de ASSE, que no debería haber incluido la firma del presidente del organismo “por una cuestión normativa”.

El diputado dijo que el error “se subsana internamente” con una nueva resolución del directorio.

Ese error se subsana internamente dentro de ASSE. Ni siquiera el Tribunal de Cuentas da cuenta de este error administrativo.

“Lo importante es que hay transparencia en la licitación pública en el destino de millones de dólares de los uruguayos hacia la contratación de empresas privadas, cuando en el gobierno anterior hubo un beneficio claro hacia una empresa con compras directas”, afirmó.

Denuncia en la Jutep

Diputados del Partido Nacional denunciarán a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por el contrato por hasta 1.440 camas que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) adjudicó en la licitación de compra a la Asociación Española por $ 116.115.120. Los opositores señalan que el presidente de la prestadora pública Álvaro Danza había trabajado en la institución privada.

Además de la denuncia en la Jutep, los blancos enviarán el tema a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y al presidente de la República Yamandú Orsi. "Una mancha más al tigre", así definió al tema el diputado opositor Federico Casaretto, en relación a la gestión de Danza.