Primeras reacciones de la oposición sobre el presupuesto presentado en el Parlamento

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, manifestó en X que el proyecto de ley será analizado y prefiere no adelantar posiciones antes de que sea estudiado. “Se acaba de recibir en el Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto. En la bancada del Partido Colorado lo analizaremos en detalle y luego fijaremos nuestra posición. De antemano, no lo rechazamos ni lo aprobamos: lo estudiaremos con responsabilidad y pensando siempre en lo mejor para el Uruguay y los uruguayos”, escribió el líder de Vamos Uruguay.

En tanto, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, se expresó en un tono más crítico que el legislador colorado. “El ministro Gabriel Oddone quiere que el Presupuesto logre bajar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo. Es como correr el maratón cargando una garrafa. No es que no se pueda; es que resulta una carga innecesaria. Si nos concentramos en combatir la pobreza, la desigualdad se reducirá o se volverá un asunto irrelevante”, apuntó.

De parte del Partido Nacional, uno de los primeros en expresarse fue el senador Javier García, que adelantó que la bancada blanca recibirá mañana un informe de un equipo de asesores y que en el encuentro también participarán los intendentes departamentales. “La agrupación parlamentaria del Partido Nacional se reunirá para recibir un primer informe del equipo asesor sobre el proyecto de ley presupuestal. Participaran también intendentes nacionalistas”, adelantó el líder del Espacio 40.

Cabildo Abierto, por su parte, ya adelantó que lo estudiará de forma independiente, y no en el marco de una coalición.

La Cámara de Diputados tiene 45 días para votar el plan. Luego pasará el Senado, donde el tiempo es el mismo. En la cámara alta el FA sí tiene mayoría.