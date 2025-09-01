Hacete socio para acceder a este contenido

Cautela

Primeras reacciones de la oposición sobre el presupuesto presentado en el Parlamento

Cabildo Abierto adelantó que lo estudiará de forma independiente, y no en el marco de una coalición.

La oposición estudiará el Presupuesto y luego emitirá posición.

 Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

En conferencia de prensa, luego de entregar el Presupuesto en el Parlamento, el ministro de Economía Gabriel Oddone, recalcó los lineamientos del proyecto y destacó el enfoque hacia la pobreza infantil. Remarcó que el presupuesto tiene “asignaciones presupuestales bastante claras y bastante acordadas” con los diferentes incisos del Estado. “Así que ahora lo que se apresta el Poder Ejecutivo es a poder iniciar la discusión presupuestal”, dijo, al confirmar que visitará la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Diputados el próximo viernes.

Consultado sobre cómo puede darse la discusión parlamentaria, Oddone reconoció que es “nuevo” en la política y remarcó, por eso, que tiene una “expectativa absolutamente positiva”.

La oposición y el presupuesto

Aún sin los detalles del contenido del Presupuesto Quinquenal, presentado este domingo en el Parlamento, desde la oposición aparecieron las primeras valoraciones políticas.

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, manifestó en X que el proyecto de ley será analizado y prefiere no adelantar posiciones antes de que sea estudiado. “Se acaba de recibir en el Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto. En la bancada del Partido Colorado lo analizaremos en detalle y luego fijaremos nuestra posición. De antemano, no lo rechazamos ni lo aprobamos: lo estudiaremos con responsabilidad y pensando siempre en lo mejor para el Uruguay y los uruguayos”, escribió el líder de Vamos Uruguay.

En tanto, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, se expresó en un tono más crítico que el legislador colorado. “El ministro Gabriel Oddone quiere que el Presupuesto logre bajar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo. Es como correr el maratón cargando una garrafa. No es que no se pueda; es que resulta una carga innecesaria. Si nos concentramos en combatir la pobreza, la desigualdad se reducirá o se volverá un asunto irrelevante”, apuntó.

De parte del Partido Nacional, uno de los primeros en expresarse fue el senador Javier García, que adelantó que la bancada blanca recibirá mañana un informe de un equipo de asesores y que en el encuentro también participarán los intendentes departamentales. “La agrupación parlamentaria del Partido Nacional se reunirá para recibir un primer informe del equipo asesor sobre el proyecto de ley presupuestal. Participaran también intendentes nacionalistas”, adelantó el líder del Espacio 40.

Cabildo Abierto, por su parte, ya adelantó que lo estudiará de forma independiente, y no en el marco de una coalición.

La Cámara de Diputados tiene 45 días para votar el plan. Luego pasará el Senado, donde el tiempo es el mismo. En la cámara alta el FA sí tiene mayoría.

