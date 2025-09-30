Hacete socio para acceder a este contenido

Política Mónica Ferrero |

fue formalizado

Prisión para detenido por atentado a la fiscal Mónica Ferrero

El atentado contra la fiscal Mónica Ferrero tuvo lugar en la madrugada del domingo y generó una inmediata reacción política.

Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia formalizó al hombre detenido el domingo pasado en conexión con el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, imponiéndole prisión preventiva hasta el 28 de marzo. Los delitos imputados son asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

Paralelamente, la mujer detenida fue liberada por falta de elementos para iniciar una persecución penal.

El vocero de Fiscalía, Javier Benech, confirmó la formalización al mediodía, detallando las imputaciones. La medida cautelar de prisión preventiva se dispuso, entre otros motivos, por la "posibilidad de perjudicar o influir sobre la investigación", explicó.

La audiencia de formalización de este martes se realizó bajo carácter reservado. Esta estrategia responde a la necesidad de la Fiscalía de proteger la información y evitar que los involucrados la revelen, lo que podría comprometer la identificación de otros responsables, ya sean autores materiales o intelectuales del ataque. Benech enfatizó que la investigación "se va a profundizar en busca de más responsables".

Atentado el domingo

El atentado, ocurrido en la madrugada del domingo, generó una inmediata reacción política. El presidente Yamandú Orsi convocó de urgencia a diversas autoridades en la Torre Ejecutiva para abordar la situación.

Según trascendió, dos hombres ingresaron en el patio de la vivienda de la fiscal y allí efectuaron disparo contra una ventana e hicieron estallar un artefacto explosivo que se supone era una granada.

En un gesto de respaldo unánime contra el narcotráfico y el crimen organizado, los líderes de los partidos con representación parlamentaria también se reunieron por la tarde. El único ausente de la convocatoria fue el diputado Gustavo Salle. Este amplio consenso político subraya la gravedad del ataque y la determinación de las autoridades para enfrentar el escalamiento de la violencia criminal.

Asimismo, el gobierno apuró la aprobación el proyecto de Ley de Lavado de Activos.

Temas

