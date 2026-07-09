Proyecto de Perrone que pone en riesgo a Ferrero hace "enfurecer" a la Coalición

Cruce entre Bianchi y Perrone

La iniciativa pone en riesgo el cargo que hoy ejerce la Fiscal Mónica Ferrero, lo que generó a la Coalición Republicana. La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi arremetió en X contra el diputado Perrone: "Punto final: como integrante de la Coalición Republicana y ferviente coalicionista, hay que exigirle a Guido Manini Ríos se pronuncie si respalda o no la conducta de Álvaro Perrone. Ya está cayendo demasiado bajo y nada menos con la Fiscal Ferrero. Pasó todos los límites".

La respuesta de Perrone no se hizo esperar en la misma red social: "No entendiste nada, todo el apoyo a la fiscal Ferrero, si se ponen de acuerdo la votan y listo, se tienen que sentar a negociar, cumplan con el diálogo que prometieron en campaña, nosotros no integramos la Coalición hace mucho, por un momento podes de dejar de desinformar o de decir falsedades con tus pronunciamientos".

Preocucpación en blancos y colorados

Al respecto, fueron consultados el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Ambos respaldaron a la fiscal de Corte subrogante actual, Mónica Ferrero, y señalaron que ese respaldo se lo dio también Cabildo Abierto.

"Todos los partidos que integramos la coalición Republicana y Cabildo Abierto estuvimos en una conferencia de prensa, hace unos meses atrás, anunciando que para nosotros la fiscal Mónica Ferrero, que es subrogante, nos da todas garantías y esperamos mantenerla hasta el final del período. Es más, anunciamos que no vamos a dar los votos que necesita la mayoría especial para cambiarla en el cargo de fiscal de Corte", indicó Delgado.

"Yo hablé con Álvaro Perrone hace un rato, tengo una muy buena relación con él. Fue muy claro en cuanto a que lo que él pretendía con el proyecto era tratar de que se pudiese negociar la votación de un fiscal de Corte y que él seguía respaldando que se votase a Mónica Ferrero", dijo por su parte Ojeda.

El senador colorado también indicó que para él este tipo de proyectos, si bien se pueden aprobar con mayorías simples, debería ser con mayorías especiales por el tema que trata. "Creo que implica otros niveles de consenso", remarcó.