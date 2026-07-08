"Les dimos un golpe muy duro", dice Trump de los ataques a Irán.

Previamente, Trump había declarado que se trataba de un ataque represalia por los bombardeos a buques mercantes atribuidos a Teherán en la jornada anterior. "Si vuelve a ocurrir, ¡la situación será mucho peor!", escribió en su cuenta de Truth Social.

Nueva ola de ataques sobre Irán

Medios iraníes reportaron esta jornada al menos ocho detonaciones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, así como en la isla de Abu Musa, entre otras localidades. En paralelo, el Mando Central de EE.UU. (Centcom) anunció que sus fuerzas realizan "ataques adicionales" contra Irán, con un alcance mucho mayor que el de la operación del día anterior.

"Por orden del comandante en jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a realizar ataques adicionales contra Irán para debilitar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", reza el comunicado del organismo.

Se trata de la segunda noche de ataques estadounidense contra la República Islámica. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron este martes una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo de "imponerle" a la República Islámica "altos costos" por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz.

(En base a RT)