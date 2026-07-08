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"Les dimos un golpe muy duro", dice Trump de los ataques a Irán.

"Cada vez que nos golpeen, nosotros les vamos a golpear 20 veces", afirmó Trump en medio de una nueva ola de ataques sobre el territorio iraní.

Trump y sus golpes a Irán.

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Donald Trump se refirió a los ataques de Estados Unidos sobre Irán y afirmó que la República Islámica había sido golpeada "muy fuerte". Aseguró que Teherán se habría comunicado recientemente con la Casa Blanca para intentar alcanzar un nuevo acuerdo.

"Los golpeamos muy fuerte. Y digo que los golpeamos 20 a 1. Cada vez que nos golpeen, nosotros les vamos a golpear 20 veces. Y lo hicimos anoche", afirmó el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One.

Por otra parte, aseguró que Irán se habría comunicado recientemente con la Casa Blanca para intentar alcanzar un nuevo acuerdo. "Llamaron hace poco; tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo. Simplemente no sé si merecen llegar a un acuerdo. No sé si van a cumplirlo. Ese es el problema", dijo.

Previamente, Trump había declarado que se trataba de un ataque represalia por los bombardeos a buques mercantes atribuidos a Teherán en la jornada anterior. "Si vuelve a ocurrir, ¡la situación será mucho peor!", escribió en su cuenta de Truth Social.

Nueva ola de ataques sobre Irán

Medios iraníes reportaron esta jornada al menos ocho detonaciones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, así como en la isla de Abu Musa, entre otras localidades. En paralelo, el Mando Central de EE.UU. (Centcom) anunció que sus fuerzas realizan "ataques adicionales" contra Irán, con un alcance mucho mayor que el de la operación del día anterior.

"Por orden del comandante en jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a realizar ataques adicionales contra Irán para debilitar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", reza el comunicado del organismo.

Se trata de la segunda noche de ataques estadounidense contra la República Islámica. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron este martes una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo de "imponerle" a la República Islámica "altos costos" por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz.

(En base a RT)

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