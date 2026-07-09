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Política Luis Lacalle Pou |

Bajando línea a la tropa

Reapareció Lacalle Pou: "preocupado" y "disconforme" con la conducción de los blancos

El expresidente se reunió con Delgado, García, Lema y Heber para manifestarle su preocupación con el desempeño del partido y la militancia.

El expresidente Luis Lacalle Pou.

El expresidente Luis Lacalle Pou.

 Gastón Britos / FocoUy
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El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, volverá a hablar en un acto político del Partido Nacional en agosto, según confirmaron hace unos días fuentes blancas.

El exmandatario participará en una de las actividades previstas por el 190° aniversario del partido. La conmemoración será el 10 de agosto, aunque Lacalle Pou hablará un día antes, el domingo 9, en un acto frente a la Casa del Partido Nacional, ubicada sobre la Plaza Matriz.

Tras finalizar su período de gobierno, el exmandatario había anunciado que volvería a militar, aunque aclaró que permanecería fuera de la "primera línea" de la actividad política.

Desde entonces, sus apariciones públicas fueron escasas. Una de ellas ocurrió durante la jornada de elecciones de los representantes al Directorio del Partido Nacional, cuando llamó a comenzar a pensar "en el 2029".

Lacalle reunió a sus principales dirigentes

Si bien el expresidente de la República Luis Lacalle Pou se mantiene alejado del barullo político y evita pronunciarse públicamente sobre asuntos de coyuntura, sigue de cerca el devenir del partido Nacional y la actuación de su dirigencia y militancia.

Según publica este jueves el semanario Búsqueda, hace unas semanas mantuvo un encuentro con algunos de sus principales dirigentes. En la reunión estuvieron el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, los senadores Javier García y Martín Lema, y el integrante del directorio y líder del Herrerismo, Luis Alberto Heber. El lugar de la convocatoria fue en la casa del secretario personal del exmandatario, Nicolás Martínez.

Según el semanario, la reunión sirvió para intercambiar sobre distintos temas de actualidad. Pero hubo un especial énfasis de Lacalle Pou en cuestiones domésticas de los blancos. Algunos asuntos en la interna del partido y en el trabajo de la militancia en territorio lo tienen "preocupado". Lacalle Pou dijo que "no le convence" la forma en el que se está conduciendo el partido desde el directorio. Y también expresó "disconformidad" con el desempeño de los dirigentes en Montevideo. Lamentó una militancia "poco activa" en el territorio. Y cuestionó además algunas salidas públicas de legisladores que dan por ganadas las próximas elecciones y ya lo ubican como el próximo presidente.

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