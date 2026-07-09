Reapareció Lacalle Pou: "preocupado" y "disconforme" con la conducción de los blancos

Desde entonces, sus apariciones públicas fueron escasas. Una de ellas ocurrió durante la jornada de elecciones de los representantes al Directorio del Partido Nacional, cuando llamó a comenzar a pensar "en el 2029".

Lacalle reunió a sus principales dirigentes

Si bien el expresidente de la República Luis Lacalle Pou se mantiene alejado del barullo político y evita pronunciarse públicamente sobre asuntos de coyuntura, sigue de cerca el devenir del partido Nacional y la actuación de su dirigencia y militancia.

Según publica este jueves el semanario Búsqueda, hace unas semanas mantuvo un encuentro con algunos de sus principales dirigentes. En la reunión estuvieron el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, los senadores Javier García y Martín Lema, y el integrante del directorio y líder del Herrerismo, Luis Alberto Heber. El lugar de la convocatoria fue en la casa del secretario personal del exmandatario, Nicolás Martínez.

Según el semanario, la reunión sirvió para intercambiar sobre distintos temas de actualidad. Pero hubo un especial énfasis de Lacalle Pou en cuestiones domésticas de los blancos. Algunos asuntos en la interna del partido y en el trabajo de la militancia en territorio lo tienen "preocupado". Lacalle Pou dijo que "no le convence" la forma en el que se está conduciendo el partido desde el directorio. Y también expresó "disconformidad" con el desempeño de los dirigentes en Montevideo. Lamentó una militancia "poco activa" en el territorio. Y cuestionó además algunas salidas públicas de legisladores que dan por ganadas las próximas elecciones y ya lo ubican como el próximo presidente.