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Política

Senado

FA presentó proyecto para suspender las jubilaciones a las personas prófugas de la Justicia

El oficialismo reformuló la iniciativa que había presentado el senador Óscar Andrade, que solo incluía a los militares prófugos.

El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade.

El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade.

 Ignacio Izquierdo / FocoUy
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La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó este martes un proyecto de ley para suspender de forma provisional las jubilaciones y pensiones de toda aquella persona que se encuentre requerida por la Justicia y esté en calidad de prófuga. La iniciativa, será analizada en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Laboral de la cámara alta.

El proyecto tiene dos artículos. El primero establece que “el goce de toda prestación de seguridad social por organismos previsionales estatales y paraestatales le será suspendida a toda persona beneficiaria que se encuentre requerida y no habida para la justicia competente”. Dicha suspensión “procederá únicamente mientras subsista la situación referida en el inciso primero y tendrá carácter provisorio, no implicando la pérdida definitiva del derecho a la prestación de seguridad social”.

El segundo artículo dispone que la suspensión solamente se hará efectiva mediante una comunicación librada por el juez competente de la causa a los organismos previsionales correspondientes. Una vez que cese la condición de prófugo, el juez deberá comunicar el levantamiento de la suspensión y los entes de seguridad social pagarán lo retenido y restituirán la prestación.

Redacción "más genérica"

El proyecto promovido por la bancada del FA consiste en una reformulación de la iniciativa que había presentado el senado Óscar Andrade a fines de mayo, que establecía la que suspensión se aplicaría únicamente a militares prófugos.

La bancada del FA acordó con el Poder Ejecutivo que el proyecto presentado tenga una redacción “más genérica” para que no se argumente que “se está violando el principio de igualdad” con respecto al resto de los regímenes jubilatorios.

En la exposición de motivos de la iniciativa, los legisladores frenteamplistas señalan que se “procura atender una situación no contemplada expresamente por el ordenamiento jurídico vigente, donde personas beneficiarias de jubilaciones, pensiones, retiros u otras prestaciones de seguridad social, se encuentran requeridas por la Justicia y no son habidas, pero continúan percibiendo regularmente las prestaciones económicas servidas por organismos públicos y paraestatales, no teniendo el Estado la certeza de que se encuentre con vida”.

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