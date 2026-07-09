La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó este martes un proyecto de ley para suspender de forma provisional las jubilaciones y pensiones de toda aquella persona que se encuentre requerida por la Justicia y esté en calidad de prófuga. La iniciativa, será analizada en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Laboral de la cámara alta.
Senado
FA presentó proyecto para suspender las jubilaciones a las personas prófugas de la Justicia
El oficialismo reformuló la iniciativa que había presentado el senador Óscar Andrade, que solo incluía a los militares prófugos.