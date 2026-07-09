FA presentó proyecto para suspender las jubilaciones a las personas prófugas de la Justicia

Redacción "más genérica"

El proyecto promovido por la bancada del FA consiste en una reformulación de la iniciativa que había presentado el senado Óscar Andrade a fines de mayo, que establecía la que suspensión se aplicaría únicamente a militares prófugos.

La bancada del FA acordó con el Poder Ejecutivo que el proyecto presentado tenga una redacción “más genérica” para que no se argumente que “se está violando el principio de igualdad” con respecto al resto de los regímenes jubilatorios.

En la exposición de motivos de la iniciativa, los legisladores frenteamplistas señalan que se “procura atender una situación no contemplada expresamente por el ordenamiento jurídico vigente, donde personas beneficiarias de jubilaciones, pensiones, retiros u otras prestaciones de seguridad social, se encuentran requeridas por la Justicia y no son habidas, pero continúan percibiendo regularmente las prestaciones económicas servidas por organismos públicos y paraestatales, no teniendo el Estado la certeza de que se encuentre con vida”.