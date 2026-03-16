Qué declaró Marset y de qué se lo acusa

Marset, "era un narcotraficante transnacional con base en Sudamérica", comienza diciendo la acusación del tribunal estadounidense en que se lo señala de haber movido grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica a Europa, llegando a obtener ganancias de hasta 17 millones de euros por un solo cargamento.

Actualmente el delincuente se encuentra recluido en la prisión de Alexandria, en el estado de Virginia, en el noreste del país. "Si es condenado, Marset se enfrenta a hasta 20 años de cárcel", explicó el el Departamento de Justicia en el comunicado.

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La acusación y el modus operandi de Marset y Santoro para el lavado

El documento menciona reiteradas veces al uruguayo Federico Santoro (alias Capitán), extraditado en 2024 a EEUU, desde Paraguay, y condenado en 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos por su participación clave en el esquema.

El Tribunal aseguró que la organización liderada por Marset y su socio utilizaba "tokens" (claves) para que las personas que no se conocían pudieran verificar su vinculación al grupo sin revelar sus identidades antes del intercambiar clandestino de dinero.

En algunas oportunidades, se reportaron intercambios de valijas con dinero al costado de carreteras de Europa entre "co-conspiradores" que "se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global", apunta la acusación.

Luego de esta maniobra, Santoro era el encargado de dirigir el movimiento internacional de los fondos, principalmente a través de transferencias bancarias. "En ocasiones siguiendo instrucciones específicas de Marset", asegura el Tribunal y señala que al menos una vez el narcotraficante le indicó enviar una cantidad específica de dinero a una cuenta en particular.

Una de estas transferencias se registró en los servidores de un banco ubicado en Richmond, dentro del Distrito Este de Virginia.

Para facilitar la transmisión de dinero, tanto a Marset como para otras personas, Santoro y sus colaboradores utilizaron "al menos siete empresas", las cuales aparentaban no estar vinculadas entre sí y estaban registradas en Sudamérica y Asia.

Creaban facturas falsas para ocultar el origen ilícito de los fondos, apunta la acusación. En un período de cinco meses, Santoro lavó US$ 8 millones a través del sistema financiero de EEUU. n enero de 2021, Marset debía recibir 17 millones de euros de un único cargamento de cocaína, de los cuales al menos cinco fueron lavados a través de bancos de EEUU.

"Durante el desarrollo de la conspiración, Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia a otras personas para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero", manifiesta el Tribunal.

¿Qué dijo Marset en la primera audiencia?

En la mañana de este lunes 16 de marzo se llevó a cabo la primera audiencia frente al magistrado federal, en la que Marset fue informado formalmente sobre los cargos que enfrenta.

Según comentó a El País, su abogado en Uruguay, Santiago Moratorio, el uruguayo se limitó a mencionar que se encuentra en "proceso de contratar a sus abogados en ese país". Luego de confirmar el equipo legal que representará a Marset, se programará la próxima audiencia prevista para abril, explicó Moratorio.

En la misma, se realizará la lectura de cargos y se establecerá el cronograma procesal, incluidos los plazos para mociones, descubrimiento de prueba y el juicio.