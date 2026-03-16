Alexandria: la cárcel de EEUU donde está preso Sebastián Marset

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Según información publicada por el Gobierno Municipal, la cárcel alberga alrededor de 300 personas privadas de libertad que enfrentan cargos a nivel local, estatal o federal; algunos de ellos de alto perfil como la mexicana Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán.

Cerca del Tribunal de Virginia

Su ubicación es estratégica, ya que se encuentra cerca del Tribunal de Distrito del Este de Virginia, donde Marset compareció este lunes en su primera audiencia judicial ante un juez magistrado federal; prácticamente un trámite administrativo.

La audiencia tuvo una duración estimada de entre dos y cinco minutos y se limitó a informar formalmente al imputado sobre los cargos en su contra y a verificar si cuenta con representación legal, dijo a El País el abogado de Marset, Santiago Moratorio.

La DEA buscaba inicialmente a Marset por conspiración para cometer lavado de dinero, delito que motivó incluso el ofrecimiento de una recompensa por información que permitiera su captura. Sin embargo, los fiscales de EEUU informaron recientemente que también enfrentará cargos vinculados al tráfico internacional de cocaína.

A Marset se los sindica como un líder narco que envió grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, operaciones que, según las autoridades, podían generar ganancias de hasta 17 millones de euros por un solo envío.

Mientras avanza el proceso judicial, Marset permanecerá detenido en la cárcel de Alexandria, a la espera de las próximas audiencias que definirán el futuro del caso en la justicia estadounidense.