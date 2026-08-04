Atlántico Shopping prepara una expansión millonaria: esto es lo que viene

Dos nuevas torres y un centro médico

La próxima etapa comenzará con la construcción de More Atlántico 3, actualmente en preventa. Según adelantó la empresa, las obras iniciarían durante el primer trimestre del próximo año. Posteriormente se desarrollará More Atlántico 4, completando el conjunto residencial previsto para el emprendimiento.

A estas incorporaciones se sumará un centro médico, una apuesta que busca diversificar los servicios del complejo y fortalecer su atractivo tanto para residentes como para quienes se instalen en la zona de forma permanente.

Preschel destacó que la ubicación constituye una de las principales fortalezas del proyecto.

"Sentimos que la ubicación de ese centro comercial al lado de Maldonado, sobre la avenida Roosevelt, siendo un área céntrica para lo que es Maldonado y al tener cuatro edificios encima, aparte estamos haciendo un pequeño centro médico, lo hace realmente muy atractivo y un activo trofeo, como llaman los americanos a ese tipo de inversiones", afirmó.

Una apuesta al crecimiento de Maldonado

La decisión de continuar expandiendo el complejo responde, según la empresa, al crecimiento demográfico que viene registrando el departamento.

"La data indica que está creciendo más o menos al 3,6% interanual la población, con dos componentes: migración interna e inmigración externa", señaló Preschel.

En ese escenario, Península Investments identifica una oportunidad en el mercado de viviendas destinadas a sectores de ingresos medios, un segmento que, a juicio de la firma, aún presenta una demanda insatisfecha.

"Observamos que ha habido mucha inversión en el segmento de alta gama, donde nosotros no participamos, y entendemos que en el segmento medio, medio-bajo y medio-alto hay una oportunidad para proveer viviendas a aquellas personas que desean mudarse y vivir de forma permanente en Punta del Este y Maldonado, o que ya están allí y buscan una mejor solución habitacional", sostuvo el ejecutivo.

Agregó que ese proceso también está impulsando el desarrollo de proyectos orientados al alquiler permanente, acompañando el crecimiento de la población estable en el departamento.

Más de US$ 160 millones entre las dos etapas

La primera fase del emprendimiento demandó una inversión superior a US$ 100 millones, incluyendo la construcción del shopping y la primera torre residencial.

Con los US$ 60 millones previstos para esta nueva etapa, el desarrollo superará los US$ 160 millones de inversión acumulada, consolidándose como uno de los proyectos inmobiliarios y comerciales de mayor escala del este del país.

La expansión forma parte de la estrategia regional de Península Investments, firma que administra capital para desarrollos inmobiliarios junto a Altius Group en Uruguay y otros mercados de América Latina.

Según explicó Preschel, el nuevo fideicomiso de inversión tendrá una participación minoritaria en esta ampliación comercial, mientras continuará concentrando la mayor parte de sus recursos en proyectos residenciales. No obstante, remarcó que la compañía mantiene una visión favorable sobre el sector comercial.

"El fideicomiso va a tener una pequeña participación en la expansión del centro comercial, pero en general la oportunidad pasa por distintos formatos de retail porque la penetración en la región sigue siendo baja", concluyó.