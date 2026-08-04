Cimbronazo en Nacional: Lodeiro cuelga los botines y abandona Los Céspedes

En la mañana de este martes, el experimentado volante uruguayo Nicolás "Nico" Lodeiro anunció de manera oficial su decisión de poner fin a su carrera como futbolista profesional a los 37 años. La noticia fue transmitida directamente a sus compañeros de equipo y al cuerpo técnico del Club Atlético Nacional en las instalaciones de Los Céspedes. El jugador ya no volverá a las instalaciones ni estará para el próximo encuentro de los tricolores frente a Boston River.