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Deportes Nacional | Lodeiro | Los Céspedes

Adiós al Nico

Cimbronazo en Nacional: Lodeiro cuelga los botines y abandona Los Céspedes

El futbolista de Nacional comunicó su retiro a sus compañeros en Los Céspedes. Cierra una gran carrera con pasos por Europa, la MLS y la Celeste.

Nicolas Lodeiro festeja un gol con Nacional

Nicolas Lodeiro festeja un gol con Nacional

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En la mañana de este martes, el experimentado volante uruguayo Nicolás "Nico" Lodeiro anunció de manera oficial su decisión de poner fin a su carrera como futbolista profesional a los 37 años. La noticia fue transmitida directamente a sus compañeros de equipo y al cuerpo técnico del Club Atlético Nacional en las instalaciones de Los Céspedes. El jugador ya no volverá a las instalaciones ni estará para el próximo encuentro de los tricolores frente a Boston River.

El anuncio marca el cierre de su segunda etapa en el tricolor, institución en la que se formó deportivamente y a la que regresó tras un extenso recorrido en el exterior.

Un repaso por su trayectoria profesional

Surgido de la cantera de Nacional —club con el que debutó en Primera División y conquistó el Campeonato Uruguayo 2008-09—, Nicolás Lodeiro construyó una sólida carrera de casi dos décadas tanto a nivel de clubes como de selección:

  • Paso por Europa y América: Tras su consolidación en el fútbol local, dio el salto al fútbol europeo con el Ajax de Ámsterdam (Países Bajos). Posteriormente, continuó su carrera en grandes instituciones de la región como el Botafogo y Corinthians de Brasil, y Boca Juniors de Argentina.

  • Referente en la MLS: Se convirtió en una de las figuras históricas y capitán del Seattle Sounders de Estados Unidos, equipo con el que conquistó dos títulos de la MLS Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf, antes de su breve paso por el Orlando City.

  • Selección Uruguaya: Defendió la camiseta Celeste representando uno de los hitos más altos de su trayectoria. Fue internacional absoluto en más de 60 oportunidades, integrando los planteles de los Mundiales de Sudáfrica 2010 (donde Uruguay alcanzó el cuarto puesto) y Brasil 2014, además de coronarse campeón de la Copa América 2011 en Argentina.

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