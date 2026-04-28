¿Qué país latinoamericano está en el radar de EEUU por recursos estratégicos?

El Gobierno de los Estados Unidos y el Estado Plurinacional de Bolivia han formalizado una alianza estratégica mediante la firma de un memorando de entendimiento en materia de minerales críticos, buscando atraer inversiones clave y garantizar la seguridad de las cadenas de suministro globales de estos recursos esenciales.
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El documento fue suscrito por el subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, Caleb Orr, y el ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, Marco Antonio Calderón, en un encuentro oficial celebrado en la capital estadounidense.
Cooperación y prosperidad regional con minerales clave
Desde la Subsecretaría de Asuntos Económicos se destacó que este compromiso bilateral, bajo el liderazgo del presidente boliviano Rodrigo Paz, tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo económico y la prosperidad en ambas naciones.
"Estados Unidos se compromete a colaborar con Bolivia para atraer inversiones que impulsen la prosperidad y garanticen la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos", señaló la entidad a través de sus canales oficiales.
Antecedentes y contexto global
La firma de este memorando es el resultado de un acercamiento iniciado en febrero pasado, cuando Bolivia participó en el 'Critical Minerals Ministerial 2026', el primer encuentro global sobre la materia organizado por el Departamento de Estado.
Este hito posiciona a Bolivia como un actor central en el radar estratégico de Washington, en un contexto donde los minerales críticos —como el litio, el cobalto y las tierras raras— son fundamentales para la transición energética y la tecnología de defensa.