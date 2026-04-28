¿Qué país latinoamericano está en el radar de EEUU por recursos estratégicos?

"Estados Unidos se compromete a colaborar con Bolivia para atraer inversiones que impulsen la prosperidad y garanticen la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos", señaló la entidad a través de sus canales oficiales.

Antecedentes y contexto global

La firma de este memorando es el resultado de un acercamiento iniciado en febrero pasado, cuando Bolivia participó en el 'Critical Minerals Ministerial 2026', el primer encuentro global sobre la materia organizado por el Departamento de Estado.

Este hito posiciona a Bolivia como un actor central en el radar estratégico de Washington, en un contexto donde los minerales críticos —como el litio, el cobalto y las tierras raras— son fundamentales para la transición energética y la tecnología de defensa.