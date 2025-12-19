¿Qué partidos políticos prefieren los uruguayos a un año de las elecciones?

Con respecto a las preferencias por bloques, el estudio señala una paridad entre el Frente Amplio y la Coalición Republicana, que concentran 40% cada uno, mientras que el 20% restante corresponde a personas que no se identifican con ninguno de los dos espacios. Este escenario refleja resultados similares a los que se dieron en el último ciclo electoral, aunque con una leve reducción del peso de ambos bloques y un crecimiento del segmento sin identificación partidaria.

Tendencias

La consultora expuso que en “las tendencias presentadas a la luz de los resultados electorales pasados son mayores las similitudes que las diferencias”. Se registró una disimilitud en que el PC consiguió un 16% de votación en octubre de 2024, que evidencia un apoyo cercano al doble del que se registra en preferencia partidaria; aunque “en términos de preferencias partidarias, el PC exhibe una mejora respecto de años previos”, indicó la consultora.

Opción mencionó que “no es un fenómeno novedoso, dado que una tendencia similar se observó de cara al ciclo electoral 2019, cuando el PC también votó por encima de sus registros de cercanía partidaria”. Esto asegura que “las cercanías partidarias no son equivalentes a una medición integral de la intención de voto, en la que se incorpora el influjo de las candidaturas presidenciales”, señaló la consultora.

Otro aspecto que analizó es la evolución de las cercanías partidarias de los últimos cinco años, en los que “se comprueba el predominio de una fuerte estabilidad, fundamentalmente desde 2022 en adelante”; el FA tiene las preferencias de cuatro de cada diez uruguayos; el PN, de tres de cada diez ciudadanos, y uno de cada cinco votantes no se siente cercano a ninguno de los partidos. “Las preferencias por bloques también arrojan un panorama de prevalente estabilidad en los años recientes”, informó Opción.

Por último, contrastó entre los resultados de las elecciones de 2024 y las preferencias actuales por bloques, y observó también estabilidad. En 2024, los partidos de la CR lograron superar en 3% al FA, pero hay “una salvedad relevante: para el cómputo de las preferencias por bloque en 2025, se excluyó a CA como integrante de la CR, en la medida en que dicho partido anunció que no participaría como socio del bloque al ejercer la oposición, aspecto que se ha visto reflejado en su actuación parlamentaria”, explicó la consultora.

“Las cercanías partidarias son un indicador más laxo del vínculo ideológico y afectivo entre electores y partidos que la identificación partidaria propiamente dicha”, marcó Opción. En relación con esto, alrededor del 50% de los uruguayos no se identifica con ningún partido en especial, mientras que un 80% elige algún partido con el “que se siente más cercano”, lo que concluye que “cerca de un 30% de los uruguayos no tienen una identificación partidaria robusta, pero sí al menos cierta preferencia hacia alguna fuerza política específica”, finalizó.