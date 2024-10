"¿Quién es Juan?", la creativa campaña de estudiantes en Artigas para hablar de las elecciones

En el spot se aclara que la iniciativa no tiene afiliaciones ni inclinaciones partidarias, sino que responde a una intención informativa y de bien común.

Encuesta y aprendizaje

La profesora Carol Fernández, quien acompañó a los estudiantes en esta iniciativa, explicó a Caras y Caretas cómo surgió la idea de llevar adelante la campaña y el proceso que implicó. En primer lugar, relató que la iniciativa surgió en el marco del programa de Educación Ciudadana, específicamente en la última unidad dedicada al funcionamiento del Estado y la gobernanza: "Yo, desde que me formé, trato de ir con la teoría y la práctica de la mano. A mí no me gusta mucho lo que sea solo teórico y libros", comentó, señalando su intención de conectar los contenidos con la realidad cotidiana.

En medio de la campaña electoral, notaron que muchos de los estudiantes, aunque no les toca votar este año, no sabían qué funciones desempeñan los presidentes, diputados y senadores, y sus propios padres tampoco tenían claro qué se iba a votar el 27 de octubre.

Ante esta situación, decidieron hacer una encuesta para conocer qué información se manejaba en Artigas respecto a las elecciones. "Lo que hicimos fue hacer una encuesta unas 3000 personas de Artigas, y más de la mitad no sabía cuáles eran los roles de los presidentes, diputados y senadores", señaló Fernández. A partir de esos resultados, decidieron desarrollar una campaña que informara a la población sobre el papel de los distintos cargos electos.

Fue así que los y las estudiantes propusieron crear un video, pero la docente les sugirió que debían pensar como espectadores y no como alumnos. "El video debía ser algo entretenido para atrapar la atención de la gente", explicó. De ahí surgió la idea de hacer una campaña de expectativa a través del nombre "Juan", que es muy común en el departamento, y el mensaje intrigante que despertó tanta curiosidad en la comunidad.

En el proceso, los estudiantes tuvieron que experimentar y corregir sobre la marcha. "Habían pensado inicialmente en pintar un cartel, pero nos dimos cuenta de que un código QR hecho de manera manual podía fallar", recordó la profesora. Por eso, optaron por mandar a hacer el cartel de forma profesional, asegurándose de que el QR funcionara correctamente.

Además del impacto creativo, la campaña tuvo una base sólida en el trabajo de campo. "Los estudiantes recogieron datos, investigaron y llevaron su conocimiento fuera del salón de clase", destacó Fernández.