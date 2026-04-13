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Sociedad reforma | Crysol | Código del Proceso Penal

Debate

Grisoni: reforma del Código Penal "desvaloriza la gravedad de delitos de lesa humanidad"

Desde Crysol alertaron que la reforma habilitaría la libertad anticipada a condenados por terrorismo de Estado. “No es un proyecto jurídico: tiene connotaciones de carácter político”, dijo Grisoni.

Gastón Grisoni, integrante de Crysol, se refirió a la reforma del Código Penal.

Gastón Grisoni, integrante de Crysol, se refirió a la reforma del Código Penal.

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Por Redacción Caras y Caretas

El colectivo de expresos políticos Crysol expresó su preocupación por el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, al advirtiendo que habilitaría la libertad anticipada para personas condenadas o procesadas por delitos vinculados al terrorismo de Estado.

Durante una entrevista en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, el integrante de la organización, Gastón Grisoni, señaló que la iniciativa "desvaloriza la gravedad de los delitos de lesa humanidad”.

Grisoni explicó que, más allá de su impacto práctico inmediato, el punto central es conceptual. Según indicó, aunque hoy serían pocos los casos alcanzados —mencionó a los militares retirados Jorge “Pajarito” Silveira y Eduardo Ferro, procesados por la desaparición forzada de Óscar Tassino—, el problema radica en el mensaje que transmite la norma. “Esa mención que se hace explícitamente supone un retroceso conceptual en lo que ha significado edificar a nivel penal la gravedad de estos delitos”, sostuvo.

El integrante de Crysol remarcó que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales tienen una gravedad particular, y que cuando son sistemáticas y planificadas constituyen delitos de lesa humanidad. En ese sentido, fue enfático: “Entendemos que esos delitos no pueden beneficiarse de ningún beneficio que suponga disminuir la carga penal”.

Además, advirtió que el proyecto no contempla la situación de decenas de represores que fueron procesados bajo figuras penales comunes, con penas más leves, lo que podría ampliar el universo de beneficiarios. “En principio todos podrían apelar a solicitar la libertad anticipada”, afirmó.

Falta de consulta a organizaciones de DDHH

Consultado sobre si Crysol o algunas otras organizaciones sociales habían sido convocadas para dar su mirada sobre el proyecto, previo a su presentación, Grisoni aseguró que no existió tal instancia y que tomaron conocimiento de la iniciativa a través de la prensa, al igual que otros colectivos.

El vocero del colectivo, indicó que el análisis del texto continúa, pero adelantó que no se trata de un proyecto jurídico, sino de una propuesta con “connotaciones de carácter político” que genera preocupación en la sociedad civil. En esa línea, aseguró que impulsarán acciones para evitar su aprobación.

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