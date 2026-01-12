Reimpulso de los Espacios MEC: en 2026 inaugura un servicio itinerante de móviles que recorrerán el país

"La idea central es que en cada lugar tengamos espacios donde la gente pueda llevar adelante su arte, su innovación o el desarrollo cultural, no solo recibir propuestas desde la capital, sino poder manifestar su conocimiento y su desarrollo cultural y artístico", expresó.

El proyecto fue creado a partir de un convenio entre el MEC y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y también con el apoyo de Antel.

Digitalización de documentos en el interior del país

Por otra parte, Mahía se refirió a aspectos que integraron la gestión en el año 2025, orientados a cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Mencionó el trabajo realizado en el Registro Civil que permitió reducir de forma sustancial los tiempos de espera para expedir partidas de extranjeros y también el avance en la digitalización de documentos en el interior del país.

Asimismo, destacó que la instalación del primer laboratorio de inteligencia artificial de la región en Ceibal, lo que "posicionó al país a la vanguardia, aseveró.