Política MEC | espacio | José Carlos Mahía

Descentralización cultural y educativa

Reimpulso de los Espacios MEC: en 2026 inaugura un servicio itinerante de móviles que recorrerán el país

Mahía aseguró que los Espacios MEC son una “mejor versión de los Centros MEC”. Este 2026 incorpora los Espacios MEC Móvil que irán a 18 municipios del interior.

En 2026 se inauguran los Espacios MEC Móvil.
Por Redacción Caras y Caretas

El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, informó sobre el reimpulso a los Espacios MEC, que, para este año, incorporarán un servicio itinerante de móviles que recorrerán todos los departamentos; con el objetivo de llevar la cultura, la educación y la innovación a los puntos más lejanos del interior, explicó.

Mahía manifestó que los Espacios MEC son una “mejor versión de lo que fueron los Centros MEC”. Estos ámbitos fueron concebidos para llevar la cultura a los puntos más lejanos del país; se busca agregar innovación y educación al tradicional componente cultural, informó.

Espacio MEC Móvil

Para comprender a más localidades, a partir de 2026, la cartera implementará el proyecto Espacio MEC Móvil, que abarcará a 18 municipios del interior del país. Un vehículo equipado recorrerá distintas localidades, con propuestas culturales y educativas, con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura y la educación, acercando experiencias a sitios en que el acceso a estos servicios suele ser limitado.

"La idea central es que en cada lugar tengamos espacios donde la gente pueda llevar adelante su arte, su innovación o el desarrollo cultural, no solo recibir propuestas desde la capital, sino poder manifestar su conocimiento y su desarrollo cultural y artístico", expresó.

El proyecto fue creado a partir de un convenio entre el MEC y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y también con el apoyo de Antel.

Digitalización de documentos en el interior del país

Por otra parte, Mahía se refirió a aspectos que integraron la gestión en el año 2025, orientados a cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Mencionó el trabajo realizado en el Registro Civil que permitió reducir de forma sustancial los tiempos de espera para expedir partidas de extranjeros y también el avance en la digitalización de documentos en el interior del país.

Asimismo, destacó que la instalación del primer laboratorio de inteligencia artificial de la región en Ceibal, lo que "posicionó al país a la vanguardia, aseveró.

