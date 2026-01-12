El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, informó sobre el reimpulso a los Espacios MEC, que, para este año, incorporarán un servicio itinerante de móviles que recorrerán todos los departamentos; con el objetivo de llevar la cultura, la educación y la innovación a los puntos más lejanos del interior, explicó.
Descentralización cultural y educativa
Reimpulso de los Espacios MEC: en 2026 inaugura un servicio itinerante de móviles que recorrerán el país
Mahía aseguró que los Espacios MEC son una “mejor versión de los Centros MEC”. Este 2026 incorpora los Espacios MEC Móvil que irán a 18 municipios del interior.