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Política

Cambio de planes

Rendición de Cuentas: Arim confirmó que habrá "incrementos relevantes"

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) subrayó que se trata de una propuesta presupuestal “audaz”.

Rodrigo Arim habló de la Rendición de Cuentas.

Rodrigo Arim habló de la Rendición de Cuentas.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi acelera su trabajo, ya que en dos semanas se cumplirá el plazo para que la Rendición de Cuentas ingrese al Parlamento. Según se supo en las últimas horas, la iniciativa del Poder Ejecutivo ingresará por la Cámara de Representantes. En ese sentido, la bancada de diputados oficialistas intensifica su trabajo y mantiene contacto con los jerarcas de gobierno que siguen de cerca la definición presupuestal.

En las últimas semanas se trabaja fuerte y los distintos ministerios ya elevaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) unos 400 artículos dentro de los cuales se prevén reasignaciones sin incrementos netos. Sin embargo, eso no es suficiente. Ahora se trabaja en “generar el espacio fiscal” para establecer el fortalecimiento presupuestal que alcance a las prioridades establecidas. Lo transmitido desde el Poder Ejecutivo da cuenta de que ya se entró en la zona donde pesa la “decisión política” de las principales autoridades y la capacidad de “ceder” de aquellos actores que podrían ver afectados sus recursos.

Incrementos sin impacto fiscal

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, reiteró en rueda de prensa que habrá “incrementos relevantes” de fondos en algunos rubros, aunque está previsto que estos no tengan “impacto fiscal” como consecuencia de los procesos de reasignación.

Arim subrayó que se trata de una propuesta presupuestal “audaz”, dado que, por un lado, “se compromete con los equilibrios macroeconómicos y fiscales”, y por el otro, se mantiene el compromiso con las prioridades de infancia, seguridad y situación de calle.

En lo que hace al trabajo legislativo, se definió que será la diputada oficialista Sylvia Ibarguren quien presida la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda durante el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas. En ese sentido, la legisladora viene ajustando la agenda de trabajo con la oposición y se presume que el miércoles 8 de julio sería el día en el que se inicie el tratamiento de la iniciativa presupuestal del Ejecutivo recibiendo al MEF.

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