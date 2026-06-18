Rendición de Cuentas: Arim confirmó que habrá "incrementos relevantes"

Arim subrayó que se trata de una propuesta presupuestal “audaz”, dado que, por un lado, “se compromete con los equilibrios macroeconómicos y fiscales”, y por el otro, se mantiene el compromiso con las prioridades de infancia, seguridad y situación de calle.

En lo que hace al trabajo legislativo, se definió que será la diputada oficialista Sylvia Ibarguren quien presida la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda durante el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas. En ese sentido, la legisladora viene ajustando la agenda de trabajo con la oposición y se presume que el miércoles 8 de julio sería el día en el que se inicie el tratamiento de la iniciativa presupuestal del Ejecutivo recibiendo al MEF.