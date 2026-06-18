El gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi acelera su trabajo, ya que en dos semanas se cumplirá el plazo para que la Rendición de Cuentas ingrese al Parlamento. Según se supo en las últimas horas, la iniciativa del Poder Ejecutivo ingresará por la Cámara de Representantes. En ese sentido, la bancada de diputados oficialistas intensifica su trabajo y mantiene contacto con los jerarcas de gobierno que siguen de cerca la definición presupuestal.
Cambio de planes
Rendición de Cuentas: Arim confirmó que habrá "incrementos relevantes"
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) subrayó que se trata de una propuesta presupuestal “audaz”.