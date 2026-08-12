Rendición de cuentas: "La realidad es que el gobierno va a tener los votos"

El diputado Rodríguez adelantó que no considera que el PN vaya a tener diferencias internas entre lo votado en la comisión y lo que se disponga en el Plenario, porque trabajaron “en conjunto con los diferentes legisladores del partido en las comisiones de cada tema”. Por lo que ese trabajo de articulación les permite augurar consensos adelantados a la interna del partido.

El diputado colorado Matías Duque dijo a Caras y Caretas que “está esperando a lo que ocurra” en la votación en general del Plenario. “La pelota no está de nuestro lado, del otro lado tienen que tomar las definiciones”, expresó. “En el caso de que se apruebe en general” hay un trabajo “adelantado de la coalición” en cuanto a al detalle así “como también de modificaciones que se están preparando para presentar”, adelantó.

Previo a la votación en comisión tuvieron reuniones entre los representantes de los sectores Vamos Uruguay y Unir para crecer, liderados por Bordaberry y Ojeda respectivamente. Y posteriormente entre las bancadas del PC, PN y PI para coordinar las votaciones de los diferentes aspectos de la Rendición de Cuentas.

Caras y Caretas consultó a los legisladores sobre si los partidos de la Coalición Republicana están actuando de acuerdo al mensaje de unidad y responsabilidad que el expresidente Luis Lacalle Pou dio en el acto aniversario del PN. Por un lado el diputado Duque aseguró que se movieron en esa dirección al “encontrar consensos” entre colorados, nacionalistas e independientes.

Por el otro el legislador nacionalista sostuvo que en la coalición han trabajado “de forma mancomunada” y cuando han “tenido diferentes puntos de vista” se han dado “los tiempos para discutirlo”. En algunos casos los colorados o los independientes convencieron a los nacionalistas y en otros casos han sido ellos los que convencieron a los colorados. “Ese es el trabajo que la gente nos reclama”, acotó. “Cualquier votante de la coalición reclama déjense de embromar y trabajen juntos, y es lo que venimos haciendo”, apuntó.

El conteo en la comisión

El martes, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda había aprobado el proyecto en general, solamente con los votos del Frente Amplio (FA).

Según un conteo que realizó el diputado Rodríguez de los 365 artículos remitidos por el Poder Ejecutivo, 194 tuvieron una votación unánime de los representantes del FA, y la Coalición Republicana. Por el contrario 136 artículos obtuvieron solamente el voto del oficialismo.

En ese sentido, en 347 artículos el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) votaron en el mismo sentido (ya sea aprobando o rechazando), lo que los ubica en un 95% de coincidencia. La diferencia está en los 17 artículos en los que el PI acompañó al FA vinculados al Instituto Nacional de Bienestar Animal.

Visto de otra forma en 364 el PN y el PC votaron de forma idéntica, con un 99% de coincidencia. Hubo un solo artículo donde la coalición votó dividida con un diputado del PC y el diputado del PI que apoyaron al FA, y un diputado del PC y los del PN en contra. Se trata del art. 291 referido a la aplicación del Plan Vale en todos los comercios del país, permitiendo que en cualquier local que vendan botellas de plástico se puedan realizar canjes, según la reglamentación que de el Ministerio de Ambiente.