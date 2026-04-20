Irán califica de "agresión" el ataque de EEUU a su buque y suspende negociaciones diplomáticas

El Gobierno de la República Islámica de Irán, a través de su portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, calificó hoy de "acto de agresión" y "piratería armada" la incautación del buque mercante M/V Touska por parte de fuerzas estadounidenses en el Mar Arábigo. Ante este escenario, Teherán anunció la suspensión de las rondas de diálogo y advirtió sobre una respuesta militar inminente.
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Ruptura del proceso diplomático
La Cancillería iraní denunció que las acciones de Washington demuestran una "falta de seriedad" en el proceso diplomático iniciado recientemente en Islamabad. Baghaei subrayó que el incumplimiento de los acuerdos previos y el intento de bloqueo naval violan las disposiciones de alto el fuego y las resoluciones de la ONU.
"Irán tomará una decisión apropiada sobre la continuación de las negociaciones, priorizando sus intereses nacionales. Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones", sentenció el portavoz.
Advertencia militar y defensa de la soberanía
Desde Teherán se enfatizó que sus Fuerzas Armadas responderán con "toda su fuerza" ante cualquier nuevo acto de "aventurerismo" por parte de Estados Unidos o Israel. Irán sostiene que sus acciones actuales se enmarcan estrictamente en la legítima defensa de su soberanía territorial y marítima.
Crisis en el Estrecho de Ormuz
El conflicto se ha trasladado al plano estratégico con el cierre del Estrecho de Ormuz. Puntos clave del reporte:
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Bloqueo Naval: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el Estrecho permanecerá cerrado hasta que Washington levante el bloqueo naval impuesto a Irán.
Advertencia de Tránsito: Teherán advirtió que cualquier embarcación que se acerque a la zona será considerada "colaboradora del enemigo" y sujeta a ataques.
Responsabilidad: Irán responsabiliza directamente a EE.UU. de la inseguridad en la región, afirmando que hasta finales de febrero la zona gozaba de plena estabilidad.
Contexto del Conflicto
La tensión escaló tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán, donde la administración Trump acusó a Irán de no renunciar a sus ambiciones nucleares. A pesar del cese de hostilidades acordado previamente entre Israel y el Líbano, la incautación del buque M/V Touska el pasado domingo ha reactivado el estado de alerta máxima en el Golfo Pérsico.