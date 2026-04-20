Irán califica de "agresión" el ataque de EEUU a su buque y suspende negociaciones diplomáticas

Advertencia militar y defensa de la soberanía

Desde Teherán se enfatizó que sus Fuerzas Armadas responderán con "toda su fuerza" ante cualquier nuevo acto de "aventurerismo" por parte de Estados Unidos o Israel. Irán sostiene que sus acciones actuales se enmarcan estrictamente en la legítima defensa de su soberanía territorial y marítima.

Crisis en el Estrecho de Ormuz

El conflicto se ha trasladado al plano estratégico con el cierre del Estrecho de Ormuz. Puntos clave del reporte:

Bloqueo Naval: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el Estrecho permanecerá cerrado hasta que Washington levante el bloqueo naval impuesto a Irán.

Advertencia de Tránsito: Teherán advirtió que cualquier embarcación que se acerque a la zona será considerada "colaboradora del enemigo" y sujeta a ataques.

Responsabilidad: Irán responsabiliza directamente a EE.UU. de la inseguridad en la región, afirmando que hasta finales de febrero la zona gozaba de plena estabilidad.

Contexto del Conflicto

La tensión escaló tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán, donde la administración Trump acusó a Irán de no renunciar a sus ambiciones nucleares. A pesar del cese de hostilidades acordado previamente entre Israel y el Líbano, la incautación del buque M/V Touska el pasado domingo ha reactivado el estado de alerta máxima en el Golfo Pérsico.