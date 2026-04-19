Nacional derrotó a Liverpool 3 a 1 por la fecha 12 del Apertura

Cerca del fin del partido, Tomás Verón Lupi puso el tercero para el tricolor que con este resultado se acerca al primero, Racing.
LIVERPOOL:
Martín Campaña, Facundo Perdomo (64′ Facundo Barceló), Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera (77′ Gonzalo De Mello), Kevin Amaro, Diego Zabala (51′ Diego Romero) y Ruben Bentancour
Director técnico: Gustavo Ferrín.
Suplentes: Mathías Bernatene, Agustín Cayetano, Kevin Lewis, Lucas Acosta, Matías Mir, Renzo Machado, Ramiro Degregorio.
NACIONAL:
Luis Mejía, Baltasar Barcia (82′ Rodrigo Martínez), Sebastián Coates, Agustín Rogel, Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos (46′ Camilo Cándido), Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro (46′ Juan Cruz De Los Santos), Pável Núñez (78′ Tomás Verón Lupi) y Maximiliano Gómez.
Director técnico: Jorge Bava.
Suplentes: Ignacio Suárez, Paolo Calione, Tomás Viera, Juan Pintado, Juan García, Luciano González.
Jueces: Esteban Ostojich, asistido por Carlos Barreiro, Franco Mieres y Juan Cianni en cancha, mientras que Christian Ferreyra y Santiago Fernández impartirán justicia desde el VAR.