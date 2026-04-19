Nacional | Tabla Anual |

en la cuchilla

Nacional derrotó a Liverpool 3 a 1 por la fecha 12 del Apertura

Tanto Nacional como Liverpool se ubicaban sextos en la tabla de posiciones del Apertura, con 16 puntos cada uno, y a 11 del líder Racing. Ahora el bolso descontó tres puntos.

Nacional se llevó los tres puntos de Belvedere.

Nacional se llevó los tres puntos de Belvedere.

 Dante Fernandez / FocoUy
Liverpool recibió en su casa a Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura. Ambos llegaban con la obligación de ganar y de esa manera intentar acercarse a los de arriba y mejorar sus chances para la Tabla Anual.

A los 21 minutos del primer tiempo, Máxi Gómez puso a la visita en ganancia. Minutos después, Rubén Bentancourt empató para los de la Cuchilla.

Iniciado el segundo tiempo, Nacional se puso 2 a 1 gracias a un segundo gol de Máxi Gómez.

Cerca del fin del partido, Tomás Verón Lupi puso el tercero para el tricolor que con este resultado se acerca al primero, Racing.

LIVERPOOL:

Martín Campaña, Facundo Perdomo (64′ Facundo Barceló), Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera (77′ Gonzalo De Mello), Kevin Amaro, Diego Zabala (51′ Diego Romero) y Ruben Bentancour

Director técnico: Gustavo Ferrín.

Suplentes: Mathías Bernatene, Agustín Cayetano, Kevin Lewis, Lucas Acosta, Matías Mir, Renzo Machado, Ramiro Degregorio.

NACIONAL:

Luis Mejía, Baltasar Barcia (82′ Rodrigo Martínez), Sebastián Coates, Agustín Rogel, Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos (46′ Camilo Cándido), Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro (46′ Juan Cruz De Los Santos), Pável Núñez (78′ Tomás Verón Lupi) y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jorge Bava.

Suplentes: Ignacio Suárez, Paolo Calione, Tomás Viera, Juan Pintado, Juan García, Luciano González.

Jueces: Esteban Ostojich, asistido por Carlos Barreiro, Franco Mieres y Juan Cianni en cancha, mientras que Christian Ferreyra y Santiago Fernández impartirán justicia desde el VAR.

Te puede interesar