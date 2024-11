Resultado electoral: algo está cambiando en el interior

La autonomía departamental, establecida en la Constitución, le permite a los intendentes gobernar a su leal saber y entender. Tanto que no son pocos los que lo hacen en modo “patrón de estancia”. Y tal vez este estilo agotó la paciencia de los ciudadanos.

En campaña se denunció que muchos ciudadanos del interior no expresaban su simpatía por el Frente Amplio por temor a represalias. Dirigentes políticos nacionalistas lo desmintieron. Sin embargo, la realidad indica que, sobre todo, en pueblos chicos los frenteamplistas son marginados.

También ocurre en las capitales. En el año 2010 el intendente de Maldonado, Enrique Antía, cesó varios contratos de funcionarios que habían ingresado por concurso a la Dirección de Comunicaciones durante el gobierno del frentista Óscar de los Santos. Incluso una de las funcionarias estaba embarazada. “No se puede gobernar con el enemigo adentro”, dijo entonces Antía para explicar su decisión.

En Artigas se adjudicaban horas extras a militantes del sector del intendente y la diputada blanca repartía electrodomésticos y materiales aportados por el Mides entre sus votantes.

Todos saben que ser votante del partido de gobierno es un plus para conseguir trabajo, contratos o negocios con la intendencia. Pero también sirve para pedir una vivienda, materiales de obras, arreglo de calles o paradas de ómnibus. Las posibilidades son infinitas y esto es indesmentible porque hay miles de ejemplos a lo largo de la historia. Y por si fuera poco, la corrupción campante enriquece a los gobernantes.

Los resultados del domingo empezaron a demostrar el descontento ciudadano.

Es obvio que los votos de octubre no se trasladan mecánicamente a mayo. Es probable que muchos voten un candidato en lo nacional y otro en lo departamental. Sin embargo, los votantes frentistas difícilmente voten a otro partido, por lo cual, con los números a la vista, el FA parte de una buena posición para obtener varias intendencias, probablemente no todas en las que ganó ahora, pero no se descarta alguna en la que perdieron.

La Coalición como lema sólo se registró en Montevideo, Canelones y Salto. En los dos primeros están muy lejos, pero en Salto blancos, colorados, cabildantes e independientes son más.

Si el Partido Nacional pretende volver a ganar en los 15 departamentos que gobierna actualmente, deberá negociar el apoyo del Partido Colorado. Esos acuerdos se hacen por cargos. Pero si los colorados votan otro lema, resignan sus posibilidades de obtener ediles, algo no menor a la hora de acceder a puestos de poder. Maldonado es un ejemplo al respecto. En el 2010 el dirigente colorado Germán Cardoso negoció el apoyo a Antía a cambio de una cantidad de cargos en la intendencia que serían ocupados por gente de su sector. El negocio salió, pero salió mal. Porque ganó Antía, pero la mayoría de los ingresados se pasaron al Partido Nacional. Resultado: los colorados apenas lograron dos ediles y en el siguiente período solo uno.

El Partido Colorado dominó la escena política departamental durante casi todo el siglo pasado. Pero desde 1990, con la conducción de Wilson Sanabria, perdió el peso político que tuvo. Tanto que en las departamentales del 2005 no logró ni un edil. Sin embargo, en esta elección el Partido Colorado fue quien más votos recuperó en relación a las elecciones del 2019. Pasó de 15.000 a 23.000, lo que le genera la expectativa de obtener una bancada importante de ediles en mayo. Pero no podrán votar otro lema.

Esta es una nueva situación para los blancos de Maldonado, porque tiene problemas internos y porque el Frente Amplio, que recuperó 7.000 votos perdidos en el 2019, quedó apenas a 3.000 en casi 100.000. La suerte de la izquierda dependerá del carisma y prestigio del candidato que elijan. Por lo pronto, el FA ganó en San Carlos, Piriápolis y Pan de Azúcar.

Los triunfos en pequeñas localidades como Curtina en Tacuarembó plantean un nuevo escenario político en todo el interior.

¿Cómo votó cada departamento?

Los siguientes son los datos que surgen del escrutinio primario realizado por la Corte Electoral.

cuadro peláez 1.png