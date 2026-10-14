¿Riesgo de cancelación? El Vaticano evalúa la conveniencia de la visita del papa León a Uruguay

El cronograma hospitalario prevé aproximadamente una semana de internación en Roma. Posteriormente, León XIV deberá afrontar un período de convalecencia que se extenderá entre dos semanas y un mes, acompañado por un protocolo de kinesioterapia y rehabilitación respiratoria para compensar la capacidad de su masa pulmonar. De forma paralela, el equipo oncólogo analizará marcadores genéticos para determinar los pasos terapéuticos de precisión a seguir.

Controversia médica: la compleja agenda de vuelos y la altura

Pese a que el Vaticano no ha formalizado la suspensión de la gira, los plazos de la recuperación abren un severo dilema médico y logístico:

El recorrido trazado comprende 14 trayectos aéreos —dos de ellos transatlánticos— y actividades de alta demanda física, sumado a desplazamientos a zonas de elevada altitud como la ciudad de Cusco, ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Neumonólogos consultados señalan que encarar un viaje con semejante carga física y presión de cabina a solo tres semanas de una lobectomía no resulta recomendable, sugiriendo como alternativa posponer el viaje o reestructurar sustancialmente las escalas.

Expectativa en Uruguay ante las próximas 48 horas

En el plano local, la Conferencia Episcopal del Uruguay y las comunidades eclesiásticas de Montevideo, Paysandú y Florida —localidades que integran la agenda oficial del pontífice en el país— siguen con extrema atención la evolución de la salud del Papa.

Las próximas 48 a 72 horas resultarán determinantes. Los informes médicos que emita el Policlínico Gemelli definirán si se mantiene el itinerario original, si realiza una versión acotada del recorrido o si se inclina por el aplazamiento definitivo de su histórica visita a la región.