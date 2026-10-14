¿Riesgo de cancelación? El Vaticano evalúa la conveniencia de la visita del papa León a Uruguay

Una alta dosis de incertidumbre sacude a la comunidad católica internacional y a la región. El Vaticano confirmó de forma oficial que el papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar tras la exitosa intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.
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Aunque el pontífice de 71 años evoluciona de manera favorable tras la operación de videotoracoscopia, el hallazgo del tumor maligno pone en duda la realización de su esperada gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista para iniciarse el próximo 6 de noviembre.
Operación de alta precisión y primeras horas de recuperación
El procedimiento médico se extendió por 90 minutos y se ejecutó con el objetivo de lograr la «radicalidad» necesaria para remover íntegramente la lesión. La dirección médica del centro asistencial reportó que la intervención concluyó sin complicaciones y que el Santo Padre se mostró lúcido inmediatamente después de salir de la anestesia, solicitando cenar al reubicarse en su habitación.
El cronograma hospitalario prevé aproximadamente una semana de internación en Roma. Posteriormente, León XIV deberá afrontar un período de convalecencia que se extenderá entre dos semanas y un mes, acompañado por un protocolo de kinesioterapia y rehabilitación respiratoria para compensar la capacidad de su masa pulmonar. De forma paralela, el equipo oncólogo analizará marcadores genéticos para determinar los pasos terapéuticos de precisión a seguir.
Controversia médica: la compleja agenda de vuelos y la altura
Pese a que el Vaticano no ha formalizado la suspensión de la gira, los plazos de la recuperación abren un severo dilema médico y logístico:
El recorrido trazado comprende 14 trayectos aéreos —dos de ellos transatlánticos— y actividades de alta demanda física, sumado a desplazamientos a zonas de elevada altitud como la ciudad de Cusco, ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.
Neumonólogos consultados señalan que encarar un viaje con semejante carga física y presión de cabina a solo tres semanas de una lobectomía no resulta recomendable, sugiriendo como alternativa posponer el viaje o reestructurar sustancialmente las escalas.
Expectativa en Uruguay ante las próximas 48 horas
En el plano local, la Conferencia Episcopal del Uruguay y las comunidades eclesiásticas de Montevideo, Paysandú y Florida —localidades que integran la agenda oficial del pontífice en el país— siguen con extrema atención la evolución de la salud del Papa.
Las próximas 48 a 72 horas resultarán determinantes. Los informes médicos que emita el Policlínico Gemelli definirán si se mantiene el itinerario original, si realiza una versión acotada del recorrido o si se inclina por el aplazamiento definitivo de su histórica visita a la región.