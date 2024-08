Rodríguez: "Voy a salir de la caja de vidrio a encontrarme cara a cara con la gente"

Rodríguez afirmó que se incorpora a la política partidaria porque está “convencida de que es la mejor herramienta para trabajar y mejorar la realidad, una política de altura en el diálogo, de altura en el discurso; esa es la política en la que creo”. A su entender, quienes ejercen la política la deben “enaltecer y jerarquizar”: “Yo llegué, y eso es lo que me ha pedido Pepe, para enaltecer la política”, afirmó. En ese sentido, aseguró que “las diferencias se deben argumentar desde un lugar que tenga altura, que no recurra al agravio ni a la descalificación”.

Rodríguez se incorpora al FA como independente

“Es clave ir al encuentro de quienes no opinan como nosotros”, apuntó. “Nunca me van a ver en el agravio, nunca me van a ver en la mentira. La mentira destruye vidas, destruye familias”, apuntó Rodríguez.

Rodríguez también destacó que se incorpora al Frente Amplio “como independiente”. “Esa ha sido una característica que Pepe y Lucía han jerarquizado y con esa condición me han ido a buscar, y yo les agradezco esa apertura, que demuestra que el Frente es amplio”, expresó.

Blanca Rodríguez se define como “feminista” y “cristiana de izquierda”, aseguró que “vigilará” que los “derechos adquiridos” no sean negados y apuntó que el Estado uruguayo “tiene que garantizar la igualdad de oportunidades”. Subrayó también que se debe dar la “batalla cultural, social y política” y que se debe “sostener” la lucha por la verdad y la justicia sobre lo que pasó en la dictadura cívico-militar.

Consultada por la prensa sobre cuál será su rol en la campaña, Rodríguez respondió sobre su futuro próximo: “Voy a salir a recorrer el país. Voy a salir de la caja de vidrio a encontrarme cara a cara con la gente”.