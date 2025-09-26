Sánchez respaldó a Collette Spinetti y descartó que se hayan cometido irregularidades

Desde el sector PAIS aseguraron que la gestión de Spinetti está enfocándose principalmente en la agenda de la diversidad, un tema que, si bien “es muy importante”, no es el único que debería abarcar la Secretaría de Derechos Humanos. Adicionalmente, Subrayado informó que Spinetti designó a una expareja como adjunto en su oficina.

Respuesta contundente de Sánchez

“No existe ninguna contratación irregular en Presidencia de la República, y menos los adjuntos que tiene asignados la señora Collette Spinetti”, dijo el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez en el Parlamento.

“No hay ningún grado de consanguinidad ni ningún grado de parentesco con quienes están trabajando a su lado y colaborando con ella en la labor que tiene por delante la Secretaría”, aseguró.

Otra de las polémicas que se replicó en redes fue por los gastos. “Se ha dicho que tiene un conjunto de gastos exorbitantes. Esa afirmación también es falsa”, remarcó.

Sánchez también defendió la gestión de Spinetti, a quien calificó como la jerarca que más ha viajado al interior del país.

“Más allá de lo que pueda suceder con las cosas que han circulado en redes sociales, aprovecho para decir que nosotros podemos afirmar que son falsas y que la labor que se está llevando adelante está hecha a cabalidad y dentro de los cometidos de la Secretaría, porque un cometido muy importante es que la Secretaría esté presente en todo el territorio nacional, y no solo en Montevideo”, declaró el secretario de la Presidencia.