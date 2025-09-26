Hacete socio para acceder a este contenido

Política Sánchez | Collette Spinetti | Presidencia

Torre Ejecutiva

Sánchez respaldó a Collette Spinetti y descartó que se hayan cometido irregularidades

“No existe ninguna contratación irregular en Presidencia de la República, y menos los adjuntos que tiene asignados la señora Collette Spinetti”, dijo Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la comparecencia de Presidencia ante la Comisión de Presupuestos Integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto presupuestal, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti, tras la polémica que se generó en redes sociales por los posibles gastos en Torre Ejecutiva.

Hace unos días atrás su sector político, Participación, Acción e Integración Social (PAIS), le retiró la "confianza política".

A través de una carta enviada a Sánchez y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la agrupación frenteamplista señaló que existen “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.

Desde el sector PAIS aseguraron que la gestión de Spinetti está enfocándose principalmente en la agenda de la diversidad, un tema que, si bien “es muy importante”, no es el único que debería abarcar la Secretaría de Derechos Humanos. Adicionalmente, Subrayado informó que Spinetti designó a una expareja como adjunto en su oficina.

Respuesta contundente de Sánchez

“No existe ninguna contratación irregular en Presidencia de la República, y menos los adjuntos que tiene asignados la señora Collette Spinetti”, dijo el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez en el Parlamento.

“No hay ningún grado de consanguinidad ni ningún grado de parentesco con quienes están trabajando a su lado y colaborando con ella en la labor que tiene por delante la Secretaría”, aseguró.

Otra de las polémicas que se replicó en redes fue por los gastos. “Se ha dicho que tiene un conjunto de gastos exorbitantes. Esa afirmación también es falsa”, remarcó.

Sánchez también defendió la gestión de Spinetti, a quien calificó como la jerarca que más ha viajado al interior del país.

“Más allá de lo que pueda suceder con las cosas que han circulado en redes sociales, aprovecho para decir que nosotros podemos afirmar que son falsas y que la labor que se está llevando adelante está hecha a cabalidad y dentro de los cometidos de la Secretaría, porque un cometido muy importante es que la Secretaría esté presente en todo el territorio nacional, y no solo en Montevideo”, declaró el secretario de la Presidencia.

