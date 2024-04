Se cumplen 52 años de la masacre en el seccional 20° del PCU

Mendiola me preguntó si podía subir a la azotea para que se bajaran los compañeros que se encontraban de vigilancia allí. Eran Héctor Cervelli y Enrique Rodríguez, ambos metalúrgicos. Era dificultoso el acceso a la azotea, no teníamos una escalera directa sino una escalera chica, de mano, que había quedado sobre el techo de la pieza que salía para los fondos. Servía solo para ese segundo tramo hacia la azotea. Me ayudaron a izarme.

Fue en ese momento, cuando recién comenzaba a descender Cervelli (en definitiva, el único que pudo bajar), que llegó por la avenida Agraciada el primer vehículo de las Fuerzas Conjuntas”, expresa lo relatado por El Popular.

Esa madrugada, las fuerzas militares hicieron salir a todos las personas que estaban dentro del local del seccional 20° ubicado en la calle Agraciada, y se produjeron los fusilamientos contra los militantes comunistas con disparos letales. A algunos de los que cayeron heridos y no murieron en el momento del disparo, no se les prestó ningún tipo de asistencia medica y los dejaron agonizar hasta su muerte. Las ambulancias fueron retenidas por los militares por mas de seis horas.

El asesinato de los ocho militantes, ocurrió durante el gobierno de Pedro Bordaberry un año antes del golpe de estado, en medio de una creciente violencia estatal contra el pueblo uruguayo y en particular, contra las organizaciones sociales y políticas que enfrentaban la reacción y el ajuste contra trabajadores, jubilados y pensionistas. El pueblo uruguayo recuerda todos los años a los mártires de la 20° en cada abril.