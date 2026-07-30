Rivera contará con CTI Neonatal: un avance histórico para la salud pública del norte del país

Solo los casos de máxima complejidad que requieran procedimientos altamente especializados continuarán siendo derivados a la capital.

Además de mejorar la capacidad de respuesta del hospital, el nuevo servicio permitirá disminuir los riesgos asociados a los traslados de pacientes recién nacidos y fortalecerá la red de atención neonatal de ASSE en el interior del país.

Un proyecto esperado durante más de una década

La concreción del CTI Neonatal pone fin a un largo proceso impulsado por instituciones públicas, organizaciones sociales y voluntarios comprometidos con la salud materno-infantil.

El director del Hospital Departamental de Rivera, Eduardo Ferrazzini, destacó que la inauguración constituye un hecho histórico para el departamento y el resultado de más de diez años de trabajo conjunto. Señaló que el proyecto fue posible gracias a la articulación entre ASSE, distintos organismos públicos y el apoyo permanente del movimiento rotario, que acompañó la iniciativa desde sus primeras etapas.

Para las autoridades del centro asistencial, la nueva unidad no solo incorpora infraestructura y tecnología, sino que también amplía las oportunidades de atención para los recién nacidos y mejora la calidad de vida de las familias de Rivera y de toda la región norte del país.

Con esta incorporación, ASSE fortalece la descentralización de los servicios de alta complejidad y avanza en el objetivo de acercar prestaciones especializadas a los usuarios del interior, evitando desplazamientos cuando la situación clínica lo permita y garantizando una respuesta más rápida ante las emergencias neonatales.