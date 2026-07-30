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Sociedad Rivera | CTI | neonatal

ASSE fortalece descentralización de servicios de alta complejidad

Rivera contará con CTI Neonatal: un avance histórico para la salud pública del norte del país

La nueva unidad del Hospital Departamental comenzará a operar desde el 1.º de agosto y será inaugurada oficialmente el 4 de agosto con la presencia de autoridades nacionales de la salud.

CTI Rivera
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Por Redacción de Caras y Caretas

El sistema de salud pública de Rivera incorporará un servicio considerado clave para la atención materno-infantil. Desde el 1.º de agosto comenzará a funcionar el nuevo Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) Neonatal del Hospital Departamental, una obra que permitirá atender en el propio departamento a recién nacidos que requieran cuidados intensivos y reducirá significativamente la necesidad de traslados hacia Montevideo.

La inauguración oficial se realizará el martes 4 de agosto, a las 11:00 horas, en el Hospital Departamental de Rivera. Del acto participarán la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, junto a autoridades nacionales y departamentales.

Un cambio para la atención neonatal

La puesta en marcha del CTI Neonatal representa un antes y un después para la asistencia sanitaria en el norte del país. Hasta ahora, los bebés que nacían con patologías que requerían cuidados intensivos debían ser trasladados a centros especializados, principalmente en Montevideo. Con la nueva unidad, la mayoría de esos pacientes podrán recibir atención de alta complejidad en Rivera, permaneciendo cerca de sus familias.

Solo los casos de máxima complejidad que requieran procedimientos altamente especializados continuarán siendo derivados a la capital.

Además de mejorar la capacidad de respuesta del hospital, el nuevo servicio permitirá disminuir los riesgos asociados a los traslados de pacientes recién nacidos y fortalecerá la red de atención neonatal de ASSE en el interior del país.

Un proyecto esperado durante más de una década

La concreción del CTI Neonatal pone fin a un largo proceso impulsado por instituciones públicas, organizaciones sociales y voluntarios comprometidos con la salud materno-infantil.

El director del Hospital Departamental de Rivera, Eduardo Ferrazzini, destacó que la inauguración constituye un hecho histórico para el departamento y el resultado de más de diez años de trabajo conjunto. Señaló que el proyecto fue posible gracias a la articulación entre ASSE, distintos organismos públicos y el apoyo permanente del movimiento rotario, que acompañó la iniciativa desde sus primeras etapas.

Para las autoridades del centro asistencial, la nueva unidad no solo incorpora infraestructura y tecnología, sino que también amplía las oportunidades de atención para los recién nacidos y mejora la calidad de vida de las familias de Rivera y de toda la región norte del país.

Con esta incorporación, ASSE fortalece la descentralización de los servicios de alta complejidad y avanza en el objetivo de acercar prestaciones especializadas a los usuarios del interior, evitando desplazamientos cuando la situación clínica lo permita y garantizando una respuesta más rápida ante las emergencias neonatales.

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